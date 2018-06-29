В Миассе перевернутая лодка на пруду напугала горожан

Вчера, 28 июня, жители Миасса вызвали спасателей к Поликарповскому пруду, горожане увидели перевернутую лодку уносящуюся все дальше от берега.

«Прибывшим на место происшествия спасателям, очевидец рассказал, что в пруду плавает перевернутая лодка и возможно там находятся люди. Спасатели подплыли на моторной лодке к перевернутому судну и выяснили, что лодка очень старая и изношенная», — сообщили в пресс-службе Миасского спасотряда.

Предположительно, у лодки не выдержал крепеж и сломался, в итоге сильный ветер унес ее далеко от берега.