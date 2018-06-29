Ещё
В Миассе перевернутая лодка на пруду напугала горожан
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Миассе перевернутая лодка на пруду напугала горожан 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 28 июня, жители Миасса вызвали спасателей к Поликарповскому пруду, горожане увидели перевернутую лодку уносящуюся все дальше от берега.
«Прибывшим на место происшествия спасателям, очевидец рассказал, что в пруду плавает перевернутая лодка и возможно там находятся люди. Спасатели подплыли на моторной лодке к перевернутому судну и выяснили, что лодка очень старая и изношенная», — сообщили в пресс-службе Миасского спасотряда.
Предположительно, у лодки не выдержал крепеж и сломался, в итоге сильный ветер унес ее далеко от берега.
Уральский меридиан: последние новости
В Кургане ежедневно собираются анонимные наркоманы и алкоголики Спасение щенка на Войновке и бессовестная агрессия тюменцев Ведущие «Югра ТВ» покусились на святая святых мужского мира
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь23
Исчезающие бикини: мода для храбрых
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение