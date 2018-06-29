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Попечитель девочки‐сироты из Красноярского края потратил на себя больше 300 тысяч ее пособий
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Попечитель девочки‐сироты из Красноярского края потратил на себя больше 300 тысяч ее пособий 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Красноярского края продолжает разбираться в деле с потраченными средствами девочки, оставшейся без родителей. Деньги потратил ее попечитель. Суд удовлетворил оба иска и постановил взыскать с нарушителя всю незаконно потраченную сумму ‐ 313 тысяч рублей. Об этом сообщили в ведомстве.
В 2015 году девочке-сироте были назначены социальные выплаты после установления над ней попечительства.
«Попечитель предоставлял в органы опеки отчеты об использовании денежных средств и имущества несовершеннолетней с приложением соответствующих товарных чеков, пустые бланки которых получал у индивидуальных предпринимателей и заполнял самостоятельно, указывая недостоверные сведения о приобретенных товарах. При этом снятые со счетов подопечной денежные средства в сумме 313 тысяч рублей были израсходованы попечителем на собственные нужды», — пояснили в прокуратуре.
Первый иск прокурора увенчался успехом наполовину: суд постановил взыскать с недобросовестного попечителя около 75 тысяч рублей, посчитав, что нецелесообразные расходы оставшейся части суммы не доказаны. Однако после подачи повторной апелляции прокурорам удалось добиться отмены предыдущего решения и удовлетворить иск в полном объеме.
Глава управляющей компании в Зеленогорске украл больше семи миллионов и отправился в колонию на два года. Деньги предназначались для коммунальных выплат.
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