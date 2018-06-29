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Темой встречи в библиотеке № 101 стали цветы
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Темой встречи в библиотеке № 101 стали цветы 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В прошедший четверг в мире отмечали Международный день цветка. В библиотеке на Лухмановской по этому случаю в субботу провели мастер-класс и беседу.
«Садовые, лесные и полевые цветы», «Как ухаживать за цветами», «Какие цветы растут у нас дома?»— это темы были выбраны для беседы с юными гостями и их родителями. Их подготовила библиотекарь Надежда Крючкова.
Кроме того, участников встречи еще ждала увлекательная викторина под названием «Цветы в царстве сказок». Для того, чтобы дать ответ на заданный вопрос, необходимо было вспомнить сказки о цветах. Если ребята испытывали затруднения с ответом, то они могли воспользоваться подсказками. Они находились на стенде, там выставили книги о растениях из серии «Моя первая книга».
А на мастер-классе юные читатели сделали красивые цветы из бумаги. Потом свои поделки они подарили мамам и бабушкам.
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