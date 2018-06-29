Лилейники из Америки: галерея сортов

Почему лилейники так популярны за рубежом, особенно в США? Там ценят их неприхотливость, быстрое разрастание куста, возможность цвести без пересадки много лет, поскольку центр куста со временем не оголяется. Лилейники известны также длительностью цветения — разросшийся куст имеет более 20 цветоносов, на каждом — до 40 бутонов, распускающихся постепенно, в течение нескольких недель.

Лилейники отличаются продолжительным цветением и удивительным разнообразием сортов

Если посадить сорта различных сроков, то на всю вторую половину лета, вплоть до заморозков, ваш сад обеспечен непрерывным цветением. А какое огромное разнообразие форм и расцветок в сортах современной селекции! Среди них нет, пожалуй, только чисто-чёрного и чисто-голубого цвета. Зато есть такие тёмно-пурпурные, что отливают чёрным бархатом, а у новейших сортов — почти голубые глазки… В США существует более сотни питомников, не только продающих посадочный материал, но и занимающихся выведением новых сортов лилейников, несколько сотен которых регистрируется каждый год. Поэтому сориентиоваться в мире современных достижений бывает довольно трудно. Попробую вам помочь. Представляю описания некоторых сортов, которые недавно попали в мою коллекцию из американских питомников.

‘Admiral’s Braid’

Диаметр цветка 14 см, высота куста 55 см, средний срок цветения; белый с лёгким розовым румянцем и золотистой каймой, сорт имеет множество наград.

&lsquo;Admiral&rsquo;s Braid&rsquo;

‘Beautiful Edging’

Диаметр около 18 см, высота 75 см, средний срок цветения; необычайно крупный цветок кремового цвета с розовыми краями, лепестки с «алмазным напылением», душистый; очень нежная окраска.

&lsquo;Beautiful Edging&rsquo;

‘Bill Norris’

Диаметр около 13 см, высота 70 см, среднего срока цветения; плоский гофрированный цветок плотной текстуры, искрящегося золотисто-жёлтого цвета с контрастным тёмным горлышком, имеет множество наград.

&lsquo;Bill Norris&rsquo;

‘Darla Anita’

Диаметр около 18 см, высота 75 см, ранне-средний срок цветения; восхитительный сорт: необычайно крупный цветок лавандово-розового цвета с широким экстремально гофрированным вспененным золотым кантом; плотной текстуры, хорошее ветвление цветоносов, множество бутонов, продолжительное цветение; в 2003 г удостоен награды в США.

&lsquo;Darla Anita&rsquo;

‘Divine Comedy’

Диаметр 15 см, высота 75 см, среднего срока цветения; насыщенный цвет бургундского вина, бархатистый, прекрасно гофрированный, с серебристой вспененной каймой, жёлтым водяным знаком и зелёным горлом; прекрасное ветвление цветоносов, множество бутонов; в 2002 г удостоен награды в США; к сожалению, фотография не передает всей красоты этого цветка.

&lsquo;Divine Comedy&rsquo;

‘Ed Brown’

Диаметр 15 см, высота 70 см, ранне-среднего срока цветения; перелив кремового и светло-розового, экстремально гофрированный широкий золотой рюш, плотная текстура лепестков, хорошее ветвление цветоносов; сорт имеет множество наград, в том числе за 2006 год — высшую: Медаль Стаута; выдающийся сорт американской селекции.

&lsquo;Ed Brown&rsquo;

‘Edith Sliger’

Диаметр 13 см, высота 65 см, ранне-среднего срока цветения, интенсивно-кораллово-розовый с гофрированной вспененной золотой каймой и кремово-жёлтым гало, лепестки плотной текстуры с рельефным жилкованием и «алмазным напылением», хорошее ветвление цветоносов.

&lsquo;Edith Sliger&rsquo;

‘Elizabeth Salter’

Диаметр 14 см, высота 55 см, среднего срока; персиково-розовый, весь гофрированный и кружевной, с очень плотной текстурой лепестков и «алмазным напылением», имеет множество наград, в 2000 г признан «Лилейником года».

&lsquo;Elizabeth Salter&rsquo;

‘Ferengi Gold’

Диаметр 14 см, высота 50 см, ранне-средний; жёлтый с розоватым румянцем, прекрасно гофрированные лепестки плотной текстуры с «алмазным напылением», сорт имеет несколько наград.

&lsquo;Ferengi Gold&rsquo;

‘Fiordilidgi’

Диаметр 12 см, высота 65 см, среднего срока цветения; очень редкого для лилейников фиолетового цвета.

&lsquo;Fiordilidgi&rsquo;

‘Fairest Of Them’

Диаметр 15 см, высота 65 см, ранне-среднего срока цветения; розовый с широким вспененным золотисто-белым рюшем, горло зелёное, лепестки плотные, жатой текстуры с рельефным жилкованием, обильное цветение; чемпион выставок; необычайно хорош.

&lsquo;Fairest Of Them&rsquo;

‘Forbidden Desire’

Диаметр 15 см, высота 50 см, среднего срока цветения; тёмно-шоколадно-пурпурный, бархатный, с розоватым «водяным знаком» и пузырчатой золотой каймой; сорт получил награду в 2002 году; густой богатый цвет.

&lsquo;Forbidden Desire&rsquo;

‘Forbidden Fantasy’

Диаметр 15 см, высота 70 см, средне-позднего срока цветения; тёмный чисто-пурпурный с серебристой каймой, лепестки хорошей текстуры, обильное цветение.

&lsquo;Forbidden Fantasy&rsquo;

‘In Search Of Angels’

Диаметр 14 см, высота 55 см, ранне-среднего срока цветения; интенсивно-розовый, с тонкой серебристой окантовкой прекрасно гофрированных лепестков плотной фактуры и жёлто-зелёным горлом; изумительно красивый сорт.

&lsquo;In Search Of Angels&rsquo;

‘Larger Than Life’

Диаметр около 18 см, высота 75 см, среднего срока цветения; необычайно крупный, яркий лавандово-розовый цветок плотной жатой текстуры с широкой вспененной золотой каймой; броский и выделяющийся сорт.

&lsquo;Larger Than Life&rsquo;

‘Magic Amethyst’

Диаметр 15 см, высота 70 см, ранне-среднего срока цветения; аметистово-лавандовый, с прекрасной гофрировкой, золотой каймой и «алмазным напылением» креповых лепестков, душистый; прекрасное ветвление цветоносов, множество бутонов; один из самых обильноцветущих сортов.

&lsquo;Magic Amethyst&rsquo;

‘Neon Rainbow’

Диаметр 16 см, высота 70 см, ранне-среднего срока цветения; очень крупный, необычная цветовая комбинация фиолетово-лавандового и горчично-жёлтого с контрастным пурпурным глазом и зелёным горлом; этот не похожий на других цветок будто расписан кистью художника.

&lsquo;Neon Rainbow&rsquo;

‘Regal Braid’

Диаметр 13 см, высота 30-35 см, среднего срока цветения; лавандово-кремовый с большим пурпурным глазом и такой же гофрированной каймой; редчайшее сочетание крупного яркого цветка с карликовым кустом; великолепен для бордюра.

&lsquo;Regal Braid&rsquo;

‘Roses In Snow’

Диаметр 14 см, высота 60 см, ранне-среднего срока цветения; густо-красный с изумрудным горлом и кремовой окантовкой лепестков, бархатистый, сорт имеет множество наград.

&lsquo;Roses In Snow&rsquo;

‘Storm Of The Century’

Диаметр 14 см, высота 70 см, ранне-среднего срока цветения, тёмно-пурпурный с золотистым гофрированным кантом и жёлто-зелёным горлом, бархатистый, обильноцветущий.

&lsquo;Storm Of The Century&rsquo;

‘Tune The Harp’

Диаметр 15 см, высота 65 см, среднего срока цветения; перелив от кремового к лавандовому, насыщение цвета идёт к краям широких перекрывающихся гофрированных лепестков с тёмными прожилками и светлой средней линией, сорт имеет множество наград.

&lsquo;Tune The Harp&rsquo;

‘Victorian Lace’

Диаметр 17 см, высота 75 см, ранне-среднего срока цветения; очень крупный цветок нежнейшего розовато-кремового цвета с великолепной пузырчатой широкой супергофрированной золотой каймой, лепестки необычно плотной жатой текстуры с «алмазным напылением»; прекрасное ветвление цветоносов, множество бутонов и обильное цветение, сорт получил награду США в 2005 году; один из лучших сортов современной мировой селекции.

&lsquo;Victorian Lace&rsquo;

‘Wisest Of Wizards’

Диаметр 14 см, высота 65 см; кремовый с розовым глазом и двойной (золотистой и розовато-загарной) гофрированной каймой; хорошее ветвление цветоносов, множество бутонов; неоднократный призёр выставок в США; нежная окраска и обильное цветение.

&lsquo;Wisest Of Wizards&rsquo;

Светлана Поперечная О лилейниках, их сортах, выращивании и нюансах ухода читайте в статьях:

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