Армавирские троллейбусы продают за долги

Началась процедура банкротства Армавирского троллейбусного управления.

Инициатором выступила налоговая служба . Чтобы покрыть долг по налогам в 50 миллионов плюс 13 миллионов пени, на продажу выставят имущество АТУ, которое оценили в 379,6 млн рублей. Из этих денег 24,1 млн рублей приходится на здание управления, 46,8 млн рублей на прочие сооружения, принадлежащие АТУ, 35 троллейбусов и прочий транспорт оценены в 112,3 млн, оборудование еще в 195,5 млн рублей. Такие данные уже появились в Едином реестре о банкротстве организаций.

Предприятие не может погасить долги начиная с кризисного 2014 года. На полтора года был приглашен кризисный управляющий, но он не смог улучшить ситуацию. Проблемы начались еще раньше — есть лет назад, уже тогда было в первый раз введено внешнее управление, однако тогда власти Армавира смогли добиться отмены решения о банкротстве.