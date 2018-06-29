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Армавирские троллейбусы продают за долги
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Армавирские троллейбусы продают за долги 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Началась процедура банкротства Армавирского троллейбусного управления.
Инициатором выступила налоговая служба. Чтобы покрыть долг по налогам в 50 миллионов плюс 13 миллионов пени, на продажу выставят имущество АТУ, которое оценили в 379,6 млн рублей. Из этих денег 24,1 млн рублей приходится на здание управления, 46,8 млн рублей на прочие сооружения, принадлежащие АТУ, 35 троллейбусов и прочий транспорт оценены в 112,3 млн, оборудование еще в 195,5 млн рублей. Такие данные уже появились в Едином реестре о банкротстве организаций.
Предприятие не может погасить долги начиная с кризисного 2014 года. На полтора года был приглашен кризисный управляющий, но он не смог улучшить ситуацию. Проблемы начались еще раньше — есть лет назад, уже тогда было в первый раз введено внешнее управление, однако тогда власти Армавира смогли добиться отмены решения о банкротстве.
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