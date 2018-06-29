Крисси Тейген показала милое видео с дочкой

Крисси Тейген (Chrissy Teigen) порадовала подписчиков умилительным видео, где показано, как она принимает ванну с дочерью Луной. Поклонники были в восторге.

Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

28 Июн 2018 в 8:23 PDT В ролике модель и телеведущая смеется, глядя на двухлетнюю Луну, которая прячет лицо своей матери под пузырьками пены. А когда та сдувает пену, малышка начинает тоже смеяться. Девочка помогает маме очиститься от мыльных пузырей, за что Крисси благодарит ее.

Перед тем, как отправиться в ванную, Тейген выложила видео, где видно, как дочка несет желтую сумку с игрушками, где была и большая губка, и желтая уточка. «Время принимать ванну!» — написала Тейген в комментарии.

Через двадцать пять минут после того, как она выложила видео, у него уже было 342 тысячи просмотров, стоит отметить, что подписчиков у Крисси в Insta 18,3 миллиона.