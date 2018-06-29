Крисси Тейген показала милое видео с дочкой 

Крисси Тейген (Chrissy Teigen) порадовала подписчиков умилительным видео, где показано, как она принимает ванну с дочерью Луной. Поклонники были в восторге.
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28 Июн 2018 в 8:23 PDT В ролике модель и телеведущая смеется, глядя на двухлетнюю Луну, которая прячет лицо своей матери под пузырьками пены. А когда та сдувает пену, малышка начинает тоже смеяться. Девочка помогает маме очиститься от мыльных пузырей, за что Крисси благодарит ее.
Перед тем, как отправиться в ванную, Тейген выложила видео, где видно, как дочка несет желтую сумку с игрушками, где была и большая губка, и желтая уточка. «Время принимать ванну!» — написала Тейген в комментарии.
Через двадцать пять минут после того, как она выложила видео, у него уже было 342 тысячи просмотров, стоит отметить, что подписчиков у Крисси в Insta 18,3 миллиона.
Тейген замужем за певцом Джоном Леджендом, и у пары также имеется сын, Майлс Теодор, родившийся в мае. Ранее на этой неделе Тейген защищала своего поклонника, спросившего о том, был ли Майлс зачат посредством экстракорпорального оплодотворения. Крисси ответила утвердительно, но со стороны других поклонников последовали замечания о том, что задавать такой вопрос было неэтично. «Меня это нисколько не оскорбило, — написала Тейген. — Людям интересно знать, и я думаю, что счастливые истории дают им надежду. Поэтому я с радостью готова говорить об ЭКО».