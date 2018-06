Ми-ми-ми дня: Крисси Тейген сняла видео, как её дочь играется с пеной для ванны

Дочь Крисси Тейген и Джона Ледженда , 2-летняя Луна, обожает водные процедуры. Вчера она купалась и одновременно развлекалась в ванне вместе со своей 32-летней знаменитой мамой, которая и поделилась этим моментом в своем Инстаграм-аккаунте.

Крисси Тейген с дочкой Луной, кадр из видео

В ролике американская модель не может сдержать смех, когда малышка намазывает ей на лицо пену для ванны. Для Луны — это очень увлекательный процесс.

Совсем недавно, 16 мая, Крисси родила второго ребенка — сына Майлза. Ранее на этой неделе она опубликовала фото малыша, лежащего на желтом пуфике.

Майлз

И первого, и второго ребенка Крисси Тейген родила с помощью ЭКО (это оплодотворение вне организма и последующий перенос эмбриона в матку). Пользователи социальных сетей регулярно просят звезду в комментариях под фото, чтобы она рассказала подробности. Тейген не планирует углубляться в эту тему, но и от ответов не уклоняется.

Меня это (любопытсво фанатов, — прим. ред.) не обижает — люди просто очень любопытные. Я думаю, что моя история дает им надежду. Это всё, что я хочу сказать про ЭКО.