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Ми-ми-ми дня: Крисси Тейген сняла видео, как её дочь играется с пеной для ванны
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Ми-ми-ми дня: Крисси Тейген сняла видео, как её дочь играется с пеной для ванны 

Журнал ОК! 1 час назад
Дочь Крисси Тейген и Джона Ледженда, 2-летняя Луна, обожает водные процедуры. Вчера она купалась и одновременно развлекалась в ванне вместе со своей 32-летней знаменитой мамой, которая и поделилась этим моментом в своем Инстаграм-аккаунте.
Крисси Тейген с дочкой Луной, кадр из видео
В ролике американская модель не может сдержать смех, когда малышка намазывает ей на лицо пену для ванны. Для Луны — это очень увлекательный процесс.
A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on  Jun 28, 2018 at 8:23pm PDT  Совсем недавно, 16 мая, Крисси родила второго ребенка — сына Майлза. Ранее на этой неделе она опубликовала фото малыша, лежащего на желтом пуфике.
Майлз
И первого, и второго ребенка Крисси Тейген родила с помощью ЭКО (это оплодотворение вне организма и последующий перенос эмбриона в матку). Пользователи социальных сетей регулярно просят звезду в комментариях под фото, чтобы она рассказала подробности. Тейген не планирует углубляться в эту тему, но и от ответов не уклоняется.
Меня это (любопытсво фанатов, — прим. ред.) не обижает — люди просто очень любопытные. Я думаю, что моя история дает им надежду. Это всё, что я хочу сказать про ЭКО.
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Женский форум
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