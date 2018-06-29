Моряки Балтийского флота обнаружили советскую подводную лодку, затонувшую в 1943 году

"При обследовании дна в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс с применением современного поискового оборудования экипажем морского тральщика «Александра Обухова» на глубине 70 метров была обнаружена затонувшая подводная лодка, лежащая на ровном киле. При дополнительном осмотре субмарины и последующим сравнением полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок, было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии «С», — рассказал он.

Как отметили специалисты, отсутствие данных о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволяет с высокой степенью вероятности предположить о нахождении места гибели именно подводной лодки «С-12».

"В настоящее время на флоте планируется проведение учений, в ходе которых при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки", — заключил Мартов.

С-12 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис. Спущена на воду 20 апреля 1938 года, официально вступила в строй 30 июля 1941 года. В сентябре-ноябре 1942 года совершила один 62-дневный поход, в ходе которого провела девять торпедных атак, повредила два вражеских транспорта, во время обратного форсирования Финского залива лодка дважды подрывалась на противотральных трубках якорных мин. Прибыв на базу с тяжелыми повреждениями, «эска» завершила поход, ставший самым длительным среди советских лодок за всю войну.

30 июля 1943 года С-12 отправилась в поход. Никаких вестей от лодки получено не было, и она вошла в число пяти подлодок, погибших в 1943 году при упорных попытках прорваться из Финского залива.