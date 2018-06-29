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Российские моряки обнаружили подводную лодку времён Великой Отечественной
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Российские моряки обнаружили подводную лодку времён Великой Отечественной 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: RT на русском
Найденная субмарина затонула во время Великой Отечественной войны и, скорее всего, принадлежала советскому флоту.
Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
«Экипаж новейшего морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку», — рассказал Мартов.
Он добавил, что субмарина, предположительно, является советской подводной лодкой «С-12».
Мартов отметил, что в настоящее время моряками Балтфлота ведутся работы по поиску и исследованию затонувших советских боевых кораблей, погибших в период войны.
Лодка «С-12» была обнаружена после исследования архивных документов, в результате которых удалось установить предположительные координаты района её гибели.
Сообщается, что это произошло в Финском заливе вблизи острова Большой Тютерс. Лодка обнаружена на глубине 70 метров на ровном киле.
«В настоящее время на Балтийском флоте планируется проведение учения, в ходе которого при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки», — добавил Мартов.
Ранее у берегов Севастополя обнаружили погибшую в 1909 году субмарину «Камбала».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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