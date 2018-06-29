Российские моряки обнаружили подводную лодку времён Великой Отечественной 

Найденная субмарина затонула во время Великой Отечественной войны и, скорее всего, принадлежала советскому флоту.
Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
«Экипаж новейшего морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку», — рассказал Мартов.
Он добавил, что субмарина, предположительно, является советской подводной лодкой «С-12».
Мартов отметил, что в настоящее время моряками Балтфлота ведутся работы по поиску и исследованию затонувших советских боевых кораблей, погибших в период войны.
Лодка «С-12» была обнаружена после исследования архивных документов, в результате которых удалось установить предположительные координаты района её гибели.
Сообщается, что это произошло в Финском заливе вблизи острова Большой Тютерс. Лодка обнаружена на глубине 70 метров на ровном киле.
«В настоящее время на Балтийском флоте планируется проведение учения, в ходе которого при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки», — добавил Мартов.
Ранее у берегов Севастополя обнаружили погибшую в 1909 году субмарину «Камбала».