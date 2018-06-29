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Стало известно, почему Анне Седоковой запрещают видеться с дочерью
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Стало известно, почему Анне Седоковой запрещают видеться с дочерью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Анна Седокова является многодетной мамой и всего год назад она родила сына Гектор. Вскоре после рождения малыша поклонники стали замечать, что Анна почти не показывает свою младшую дочь Монику, которая большую часть времени жила со своим отцом в Лос-Анджелесе. Не так давно поклонники узнали, что уже больше полугода Анна вынуждена сражаться с бывшем мужем за Монику.
Певица редко видится с наследницей и может встречаться с ней только в присутствии американских правоохранительных органов. Экс-супруг Анны намерен лишить ее родительских прав и считает, что певица опасна для девочки. Артистка признавалась поклонникам, что не понимает, почему Максим так с ней поступает и сейчас делает все для того, чтобы решить вопрос мирным путем.
СМИ стало известно, почему американский суд запрещает Анне находиться наедине с дочерью, а их редкие встречи проходят под строгим надзором. В документах, которые оказались в распоряжении журналистов, сказано, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии социального работника, а Моника уже несколько месяцев не может покинуть Лос-Анджелес, так как судья считает, что ее мама может похитить собственную дочь, сообщает портал Super.ru.
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Отметим, что некоторое время назад в Сети также появились комментарии бабушки Моники, которая уверяла, что Анна многое не рассказывает своим поклонникам. По словам мамы Максима Чернявского, конфликт между экс-супругами произошел именно из-за певицы. Максим изначально не собирался запрещать Седоковой видеться с дочкой и хотел оформить равную опеку, но Седокова раздула скандал. Анна же настаивает, что с ее стороны не было никаких попыток разлучить Монику с отцом.
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