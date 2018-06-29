Лекции и кино ждут гостей фестивальной программы Московского урбанистического форума

Фестивальная программа Московского урбанистического форума (МУФ), которая пройдет с 17 по 22 июля в столичном парке «Зарядье» под девизом «Связывая поколения», включает около сотни мероприятий, на официальном сайте МУФ уже открылась регистрация на некоторые из них, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что деловая часть форума также пройдет в парке «Зарядье» 17-18 июля 2018 года.

«Московский урбанистический форум, проходящий уже в седьмой раз, включает в себя не только деловую, но и фестивальную программу. На некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться на странице http://mosurbanforum.ru/fest. На более чем 100 мероприятий фестиваля вход будет свободным. В ходе программы на территории парка «Зарядье» будут проходить кинопоказы, спектакли, мастер-классы для детей, дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики», — сказал Левкин.

По его словам, вся программа будет разделена на три части. В первую войдут лекции, мастер-классы и дискуссии об архитектуре, транспорте, экономике, здоровье, развлечениях. Во вторую — спортивные мероприятия, а в третью — развлекательные.

Так, 17 июля состоится открытое интервью, которое телеведущий Владимир Познер возьмет у одного из ведущих урбанистов мира, голландского архитектора, теоретика архитектуры Рема Колхаса (на это мероприятие необходима регистрация).

С горожанами встретятся Уильям Пауэрс, автор книг о медленной, простой жизни, который ради эксперимента переехал из Нью-Йорка в маленький деревянный дом в глуши, Сесиль Корти, председатель ассоциации VinziRast, занимающейся социальной адаптацией бездомных в Вене, и Адриана Фридман, основатель Nepsid, Центра исследований в области символизма, детства и развития в Бразилии и другие.

21 и 22 июля на фестивале МУФ-2018 посетители смогут пройти уникальное генотипирование от компании Atlas и узнать свой уровень стрессоустойчивости.

Архитектурный клуб «Кони на балконе» проведет двухдневный воркшоп по созданию интерактивного арт-объекта для детей и взрослых «Ребенок в городе — культура детства», для детей будут организованы мастер-классы «Я у мамы инженер. Строим Шуховскую башню» и Public talks с Викторией Новиковой об инструментах адаптации детей и родителей в городе.

В рамках фестивальной программы состоятся воркшопы от онлайн-школы Vector и Habidatum. За экскурсии отвечает образовательного проект «Москва глазами инженера». А образовательный проект Level One курирует серию лекций про архитектуру, мифологию и литературные маршруты Москвы. Среди тем дискуссий — развитие инфраструктуры кино и фэшн-индустрии в Москве, уличное искусство, транспорт будущего, архитектура и визуальный код города, дизайн мышление и экономика знаний.

Как отметила директор фестиваля Арина Дробина, в спортивно-оздоровительной части фестиваля йога на Парящем мосту с Ольгой Маркес , восточные единоборства с тренерами FITMOST.

«За развлекательную часть отвечают ребята из Playtronica, вместе с композитором Митей Бурцевым мы создадим симфонию звуков мегаполиса, затронув проблему тактильности. Также к нам едет арт-команда из Берлина — raubdruckerin, которая прославилась на всю Европу производством экологичных принтов» — добавила Дробина.