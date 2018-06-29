Антипрививочное движение и российские спецслужбы

Рост популярности антипрививочного движения — дело рук российских спецслужб? Писатель и бывший сотрудник разведки Винсент Северский (Vincent Severski) напоминает, что в прошлом россияне неоднократно претворяли в жизнь похожие сценарии.

В Польше становится все больше непривитых детей. В последние дни в одной из больниц города Кельце зафиксировали четыре случая заболевания корью. Между тем в интернете множатся публикации на тему угроз связанных с прививками и побочных эффектов, которые те могут вызвать. Стоит ли за этим явлением нечто большее, чем просто нежелание отдельных родителей вакцинировать своих детей?

«На первый взгляд, попытка связать антипрививочное движение и российскую разведку может показаться абсурдной, однако, в прошлом похожие истории уже случались. В 1960-е годы разведка КГБ поставила себе целью обострить отношения между Мексикой и США, — рассказывает Северский. — В те годы активно развивалась трансплантология. При помощи своих агентов россияне начали распространять в СМИ информацию, что американцы похищают детей, чтобы изъять у них органы. Дети в Мексике пропадали всегда, так что простые люди легко поверили в эти сообщения».

Бывший разведчик отмечает, что российские спецслужбы обладают огромным опытом в проведении операций, призванных навязать то или иное мнение. «Есть масса доказательств того, что инструментом служит им сейчас интернет. Он позволяет им, например, влиять на исход выборов. Россия использует все явления, которые способствуют поляризации, расколу общества. Виртуальный мир может даже убить человека, это очень мощный инструмент, а демократические западные страны не умеют защищать себя от влияний», — говорит Северский.

Несколько месяцев назад дискуссия на ту же тему развернулась в Великобритании. «Существуют подозрения, что Кремль старается подорвать доверие к прививкам против кори и гриппа. Угроза безопасности и здоровью населения так велика, что государственным ведомствам поручили следить за социальными сетями и удалять все статьи сомнительного содержания», — писала британская пресса.

По данным Главной санитарной инспекции Польши, в первом полугодии 2017 года от прививок отказались 23 тысячи человек, это на 10 тысяч больше, чем за весь 2006 год. В связи с этим Главная врачебная палата требует принять закон, который запретит принимать в детские сады непривитых детей.