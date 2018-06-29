Трезвость, дефицит продуктов и широкие брюки: как прошел выпускной у известных людей Ленобласти

Учебный год кончился, экзамены сданы, начались выпускные. Уже бывшие школьники прощаются с детской жизнью и предвкушают наступление нового этапа собственного развития. Еще несколько дней рестораны будут гудеть, а набережные городов забиты юными выпускниками с праздничными лентами. Мы поговорили с тремя видными деятелями Ленобласти об их выпускных, отгремевших в 50-е, 60-е и 80-е годы: трезвые танцы, дефицит продуктов, широкие брюки и ностальгические воспоминания Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко рассказал о своем выпуске в эфире наших коллег из радио «Волхов-VFM»

На самом деле у меня было два выпускных. Потому что я заканчивал разметелевскую среднюю школу и после восьмого класса у нас был выпускной. Он мне запомнился тем, что впервые на школьном уровне родители сами организовывали нам культурную программу, танцы, угощения. Понятно, время было не простое, не как сейчас. Тогда даже приличной колбасы было сложно достать.

Был шикарный выпускной, мы очень гордились — вот мы восьмиклашки, а у нас выпускной, как у десятиклассников.

А второй мой выпускной был после окончания десятилетки в лопухинской школе. Мне запомнил выпускной тем, что я впервые попробовал вино — тогда это был портвейн «Три семерки».

Нас коллективно вывезли в Петродворец и там для всех выпускников школ Петербурга и ближайших школ из Ленобласти устроили шоу фонтанов. По тем временам это было вообще удивительно, ведь на дворе восьмидесятые годы. Запустили хороший салют, везде играли оркестры. Я чувствовал себя таким взрослым-взрослым.

Нам всем родители старались купить пиджаки, брюки. А мне тогда мама пошила в ателье на заказ брюки клеш, большой модной пиджак с большим воротом и накладными карманами. Я себе казался очень модным, казалось, что все девчонки сегодня в меня влюблены. И вот ощущение такого душевного подъема осталось на всю жизнь.

Потом появляется ностальгия, когда понимаешь, что детство закончилось, начались экзамены, заселение в общежитие. Ты предоставлен сам себе: сам себя кормишь, сам себя обшиваешь, сам себя обстирываешь и так далее. Только сейчас понимаешь, что тогда это просто было легкое прощание с детской жизнью.

Я выпускался в июне 1955 года. Главные воспоминания, которые сохранились по сей день — это дружный класс и раздельное обучение с девочками. Так что девчонок ровесниц не было, а у девочек из девятого класса выпуск еще не наступил. Было торжественное собрание в школе, выдавали аттестаты, после устроили капустник после вручения. Проходило все в школьном спортзале. Тогда не было «Алых парусов», и после этого все пошли на набережную Невы и пели песни.

В те времена все было камерно — на улицу выходили только те, кто закончил школу. Набережная Невы была заполнена между Дворцовым мостом и Медным всадником. Количество людей не сравнимо с сегодняшними выпусками — после войны выпускников было немного. Нева была полностью в нашем распоряжении, а сейчас в распоряжении сторонних зрителей.

Ресторанов не было, мы если мороженное, пили лимонад. Не было алкоголя, вместо него пили квас. В те годы мы и не пили совсем, даже шампанское. Хотя не исключаю, что кто-то баловался спиртным, сухого закона не было.

После выпуска была месячная пауза, за которую мы определялись, что делать дальше. Вступительные экзамены начинались только в августе.

Выпускной — самое серьезно романтическое воспоминание юности. Хоть мы и учились без девушек, все романтические чувства пришли в институте.

Неделю назад мы отмечали 50 лет со дня выпуска из школы — собирались в моем родном городе Яранске Кировской области. Выпускной у нас был в 1968 году, тогда не было принято проводить какие-то особенные мероприятия, как сегодня. В спортивном зале родители накрыли столы. После того, как в актовом зале школы нам вручили аттестаты, все ученики десятых классов спустились в спортзал. На столах стояли лимонад, чай, печенье, и в качестве деликатеса, чем особенно гордились родители — были апельсины.

С подготовленными номерами выступали родители и выпускники. Алкоголя не было, но нам было весело, мы танцевали под граммофон. Часов в 9-10 вечер закончился, родители пошли домой, а мы гуляли до утра.

Во всех школах Яранска выпуск был в один день. Мы пошли в вторую школу — она была более современная, там был красивый актовый зал, и у меня там было много друзей. Мы пообщались, а потом пошли гулять в березовую рощу — там стояла эстрада для городских и районных мероприятий — мы пели песни и играли на гитарах.

Единственный был прецедент — когда мы пришли во вторую школу, нас не хотели туда пускать. Тогда ребята открыли в туалете окна — и мы залезли через окно. А потом уже, когда мы зашли, нас никто выгонять не стал, спокойно отнеслись.