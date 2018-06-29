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Педиатр с липовым дипломом почти год ставила неверные диагнозы детям в Ленинске
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Педиатр с липовым дипломом почти год ставила неверные диагнозы детям в Ленинске 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
больнице города Ленинска Волгоградской области врач-педиатр почти год ставила неправильные диагнозы детям и назначала им не те таблетки. После прокурорской проверки выяснилось, что при устройстве на работу 45-летняя женщина предоставила липовый диплом.
Фальшивого врача уже уволили с работы
— В адрес администрации «ленинской центральной районной больницы», начиня с августа прошлого года, начали поступать многочисленные обращения родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании медицинской помощи, — рассказала V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области. — Анализ указанных обращений показал, что в основном люди жаловались на неправильную постановку диагнозов и назначение неадекватных ситуации лекарственных препаратов.
В областной прокуратуре поясняют, что врач, на которую повально жаловались родители, устроилась в больницу в августе прошлого года. Сдавая необходимый пакет документов, 45-летняя женщина представила диплом об окончании мовсковского Российского университета дружбы народов по специальности «лечебное дело».
— Прокуратурой Ленинского района был сделан запрос в вуз, и вяснилось, что никогда там такой студентки не было, и диплом она, соответственно, не получала, — говорит Оксана Черединина. — По материалам проверки в отношении уже бывшего врача-педиатра гвозбуждено уголовное дело. Она подозревается в подделке диплома. Расследованием уголовного дела занимает отдел МВД России по Ленинскому району.
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