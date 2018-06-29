Педиатр с липовым дипломом почти год ставила неверные диагнозы детям в Ленинске

больнице города Ленинска Волгоградской области врач-педиатр почти год ставила неправильные диагнозы детям и назначала им не те таблетки. После прокурорской проверки выяснилось, что при устройстве на работу 45-летняя женщина предоставила липовый диплом.

Фальшивого врача уже уволили с работы

— В адрес администрации «ленинской центральной районной больницы», начиня с августа прошлого года, начали поступать многочисленные обращения родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании медицинской помощи, — рассказала V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области. — Анализ указанных обращений показал, что в основном люди жаловались на неправильную постановку диагнозов и назначение неадекватных ситуации лекарственных препаратов.

областной прокуратуре поясняют, что врач, на которую повально жаловались родители, устроилась в больницу в августе прошлого года. Сдавая необходимый пакет документов, 45-летняя женщина представила диплом об окончании мовсковского Российского университета дружбы народов по специальности «лечебное дело».