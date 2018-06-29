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«Не на что купить мячи»: академия футбола имени Коноплева просит денег у своих выпускников
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«Не на что купить мячи»: академия футбола имени Коноплева просит денег у своих выпускников 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
Роман Зобнин учился в академии Коноплева
Центр подготовки футболистов — тольяттинская академия имени Юрия Коноплева — опубликовала обращение к своим выпускникам. Представители организации просят оказать им финансовую помощь.
— Средства нужны на закупки экипировки и мячей, автобуса для перевозки воспитанников, замены изношенного искусственного футбольного поля, ремонта жилого корпуса для проживания спортсменов и аварийных отопительных котлов, — рассказали представители академии.
Академия расположена в поселке Приморский и располагает развитой инфраструктурой. Открыл ее известный тольяттинский бизнесмен Юрий Коноплев. Сейчас академия состоит на балансе правительства Самарской области.
Среди воспитанников центра игроки сборной России, которые сейчас выступают на чемпионате мира по футболу. Это Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Илья Кутепов.
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