«Не на что купить мячи»: академия футбола имени Коноплева просит денег у своих выпускников

Центр подготовки футболистов — тольяттинская академия имени Юрия Коноплева — опубликовала обращение к своим выпускникам. Представители организации просят оказать им финансовую помощь.

— Средства нужны на закупки экипировки и мячей, автобуса для перевозки воспитанников, замены изношенного искусственного футбольного поля, ремонта жилого корпуса для проживания спортсменов и аварийных отопительных котлов, — рассказали представители академии.

Академия расположена в поселке Приморский и располагает развитой инфраструктурой. Открыл ее известный тольяттинский бизнесмен Юрий Коноплев. Сейчас академия состоит на балансе правительства Самарской области.