Когда с православными происходят чудеса

Мы привыкли считать чудом нечто сверхъестественное, необычное, противоречащее законам природы и нашим ожиданиям. Многим кажется, что чудеса — это то, что может случиться с нами лишь в особое время и в особом месте.

Чудеса в Евангелии

Евангелие постоянно рассказывает о чудесах, которые совершал Христос. Однако никогда они не совершались Им ради демонстрации Своего могущества, а как правило, были проявлением и свидетельством любви к человеку.

Пожалуй, одним из самых показательных чудес в этом смысле является исцеление раба, который был послан первосвященником задержать Христа и которому один из апостолов отсёк мечом ухо.

Христос с лёгкостью мог избежать ареста и смерти, покарать обидчиков, но вместо этого Он исцелил подневольного человека, попавшего под горячую руку одного из Его учеников: «один из бывших с Иисусом , простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсёк ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?»

В своей статье «О чуде» известный богослов XX века, протоиерей Александр Шмеман говорит, что Христос совершал чудеса не для того, чтобы заставить людей поверить, а напротив — совершал их по вере людей. И образ Его в Евангелии — это образ гонимого человека, а отнюдь не всемогущего божества, устрашающего и повергающего толпы к своим ногам.

Христос творил чудеса не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Но лишь потому, что любил и сострадал людям — и в малых неприятностях, и в большом горе. И далеко не всегда Его чудеса были сверхъестественным нарушением законов природы, а наоборот — являли собой восстановление повреждённого естества и его преображение.

Плод веры и любви

Обыденное понимание чуда как ломки привычного уклада и насильного вторжения чего-то «магического» в размеренную жизнь во многом входит в противоречие с самим пониманием действия Бога в мире.

Ведь согласно таким представлениям, посредством чуда Бог «ломает» собственное творение. Христианство же говорит о том, что чудо — это не нарушение, а напротив, восстановление. Митрополит Антоний Сурожский писал: «чудо — это момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом».

Чудо — это восстановление гармонии, это всегда плод веры и любви. В любой действительной нужде человеческой жизни — вера человека Богу и любовь Бога к человеку способны сотворить это чудо. Говоря о месте чуда в человеческой жизни, митрополит Антоний пишет, что одним из непременных условий такого восстановления является абсолютная открытость и доверие Богу, вера в то, что Он может то, чего не можем мы.

Чудо — это акт веры со стороны человека. А вера — это, во многом, акт воли. Она требует большого усилия: ведь для того, чтобы дать место действию Бога в своей жизни, необходимо, как это ни странно звучит в наше время, отказаться от непоколебимой надежды исключительно на свои силы.

Это не значит, что надо опустить руки и «забить» на проблему. Просто нужно помнить, что Бог не вмешается в нашу жизнь, пока мы сами Ему этого не позволим. Потому, на вопрос, когда с человеком может случиться чудо можно ответить — только когда он сам позволит ему случиться.