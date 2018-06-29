Анастасия Волочкова прогнала любовника из-за пьянства?

Отношения Анастасии Волочковой со специалистом в области компьютерных технологий Михаилом Логиновым в светской тусовке немногие воспринимали всерьез. Но сама балерина на усмешки не обращала внимания. Она постоянно выкладывала их совместные фотографии и лишь недавно призналась: ее новые отношения потерпели фиаско.

Их роман начался неожиданно — они познакомились в салоне красоты, который так любит посещать Настя. Волочкова переживала непростой период: судебные тяжбы с бывшим водителем выбили ее из колеи. Михаил смог окружить Настю теплом и заботой. И она решилась на новые отношения, несмотря на то, что возлюбленный сильно уступал ей не только по материальному достатку, но и по статусу. А зарплаты Миши и вовсе могло хватить разве что на оплату коммунальных услуг и пару букетов белых роз, которые так любит Анастасия.

— Я люблю не за размер кошелька, а за богатство души, — повторяла Волочкова.

С Михаилом Анастасия была везде: он помогал ей по дому, сопровождал на репетициях, в конном клубе. Свозила любимого мужчину балерина даже в Таиланд. Правда, кто купил путевки, лишь умалчивала. Всем было и так понятно.

И вот в последнее время рядом с Волочковой Михаил появляться перестал. Сама Настя хранила молчание. И лишь недавно рассказала всю правду о том, из-за чего решила расстаться с Михаилом. Балерина не сдержалась, увидев пост сестры своего бывшего. Та написала, что ее брат заскучал, а значит, надо его спасать.

«Человек добро не ценит, — ответила Настя. — И что с этим делать? Приезжайте и помогайте. Вы в моем доме жили. Подскажите братику не бухать и оставаться человеком, хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила добро, тепло, любовь и уют».

Сам Михаил по поводу разрыва с Волочковой хранит молчание — не исключено, что его откровения мы скоро услышим в одном из телевизионных ток-шоу. Пока же выставил на своей страничке в социальной сети фотографию с новой девушкой. Правда, в то, что между ними чувства, никто не поверил. Все считают, что таким образом он пытается насолить Насте.