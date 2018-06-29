Ковальчук и Чумаков рассказали о проблемах

Пара Юлии Ковальчук Алексея Чумакова вместе больше 10 лет, из них почти 5 они находятся в официальном браке. Со стороны муж и жена выглядят счастливыми, однако, в паре не все так гладко.

Влюбленным пришлось пройти через семейные кризисы. Один из них оказался настолько серьезным, что выхода было два: либо развод, либо поиск новых сил и точек соприкосновения. По словам, Юлии любовь помогла им преодолеть этот сложный момент.

Также в паре имеются трения по мелочам. Юлия любит поспорить и, по мнению супруга, часто слишком громко говорит. Также у артистов разные ритмы жизни. Алексей по сравнению с женой медлительный и предпочитает пассивный вид отдыха.

Вначале их отношений это вызывало споры и обиды, после супругам удалось подстроиться под ритмы партнеров.

Алексей признает, что недостатков у них двоих хватает с головой и полюбить привычки, которые не нравятся в партнере, невозможно. Избежать на этой почве конфликтов мужу и жене помогает любовь и взаимоуважение. Именно эти вещи они ставят в своей семье на первый план.

У Юлии и Алексея есть годовалая дочь Амелия. Оба родителя ее обожают и жалеют, что из-за плотных рабочих графиков не имеют времени столько, сколько им хотелось бы уделять своему ребенку.