Пять стратегий, которые помогают мне заводить и поддерживать полезные знакомства

Меня часто спрашивают, как я обзавелась такими связями. Что ж, мне повезло сначала познакомиться с Лиз Ламберт, основательницей Bunkhouse Hotels, на круизном лайнере Celebrity Summit в 2015 году. Вместе с нами на корабле находились тысячи предпринимателей — мы общались, делились контактами и просто отдыхали. Тогда ко мне подошел знакомый и сказал, что Ламберт хотела бы со мной познакомиться.

Я стала частью этого предпринимательского сообщества, чтобы учиться, находить новых знакомых и, честно говоря, чувствовать себя менее одиноко. Очень сложно развивать бизнес, особенно в некоммерческом секторе, и знакомства — важная часть этого процесса. Ниже я расскажу вам свою историю, как я встретила замечательных людей и партнеров, с которыми работаю по сей день, и приведу несколько стратегий, которые мне в этом помогли:

Сформируйте собственное сообщество

Фото: Unsplash

Первое, что я сделала, когда основала Saira, — заручилась консультативным советом. Я искала настоящих, опытных, воодушевленных людей, которые помогли бы моей компании. Во время поиска задайте себе следующие вопросы: готовы ли они тратить свое время и давать мне советы или делиться контактами в случае необходимости? Есть ли у них опыт, которым они могли бы поделиться со мной? Они разделяют мое долгосрочное видение? Будут ли они мотивировать меня в моменты отчаяния? Каких навыков не хватает мне? Какая поддержка мне необходима? Кто сможет меня чему-то научить?

Как только вы найдете правильных людей, начните рассказывать им о своем успехе и неудачах. Сформируйте свое сообщество. Даже если они не будут готовы присоединиться к вашей организации, или вы не готовы нанять кого-то, сделайте все, чтобы они чувствовали себя причастными к движению, которое их воодушевляет. Если рядом с вами будут люди, которых вы уважаете, вы сможете получать честные советы и поддержку. Кроме того, вы не представляете, насколько здорово осознавать, что в вашей команде работают замечательные люди.

Рассказывайте свою историю хотя бы одному человеку в день

В свое время мне очень помог друг. Он рассказал о моей компании своей подруге, которая затем передала это своему знакомому, который оказался одним из застройщиков нового роскошного курорта в Мексике. Этого никогда бы не произошло, если бы я не говорила о своей работе и компании. Вы должны всегда рассказывать о том, чем занимаетесь.

Очень часто я чувствую себя неловко потому, что говорю исключительно о своем предприятии, когда встречаю новых людей, однако порой бывает очень полезно рассказывать о своем видении и текущей работе. Необязательно усердно продавать продукт; просто делитесь информацией и смотрите, что произойдет. Вы должны давать людям о себе знать, даже если не очень этого хотите.

Иногда я просто заставляю себя рассказать о своем занятии хотя бы одному человеку в день; порой люди улыбаются и говорят: «здорово!». В любом случае, вы не должны нравиться всем — достаточно понравиться лишь нескольким людям. Вы никогда не знаете, кто из ваших знакомых может помочь вам приблизиться к вашей цели в будущем.

Угостите вином незнакомого человека

Однажды зимой вечером в Нью-Йорке мы отправились с подругой в ресторан выпить по бокалу красного вина. Все места были заняты, и мы сели за общий стол, потому что не хотели ждать, пока освободится столик на двоих. Рядом с нами сидел высокий мужчина с красивой женщиной. Сами того не желая, они подслушали наш разговор. Тогда я рассказывала подруге о проблемах с бизнесом. Мы предложили молодой паре выпить с нами вина, однако они вежливо отказались. Вместо этого мужчина протянул мне свою визитку. Оказалось, он был владельцем отеля на Гавайях, и ему нужна была моя помощь.

Фото: Unsplash

На следующий же день я ему позвонила. Так я завела знакомство, которым до сих пор очень дорожу. Очень просто забыть связаться с человеком, однако вы должны использовать каждую возможность. Даже если ничего не получится, вы все равно покажете себя с хорошей стороны.

Будьте честны, чтобы продолжить поддерживать связь после разрыва сотрудничества

После года работы над проектом на Гавайях, я поняла, что пора разорвать контракт. Оказалось, этот молодой и высокий мужчина также считал, что пришло время приостановить наше сотрудничество, однако он позволил мне первой завести разговор об этом.

Это чем-то похоже на плохие отношения, которые тянутся и никак не могут закончиться, и в конце сказано уже слишком много плохого, что практически невозможно продолжать общаться с человеком после расставания. Разрывайте отношения, пока все еще хорошо. Не ждите, пока они усугубятся. Поддерживайте связь после сотрудничества. Человек, который дал вам однажды шанс, может дать его еще раз, когда вы оба будете к этому готовы.

Отправляйте электронные письма, которые вызывают у вас улыбку

Когда я услышала о последствиях ураганов Ирма и Мария, я была опустошена. Я просто не могла перестать думать о том, как могла бы помочь. Я только что завершила работу над проектом и связалась с бизнес-партнером того высокого и красивого мужчины. Я думала об отелях в этом районе, с которыми могу связаться и запустить программы по обучению, которые помогли бы местным найти новую работу. Я знала, кому следует написать. Вот отрывок из моего электронного письма:

«Сейчас я ищу партнеров и решила попробовать попытать счастье и связаться с Ричардом Брэнсоном . Я подумала, что ты можешь быть с ним знаком через XXX. У тебя нет случайно идей, как я могу с ним пообщаться?»

Я также напрямую написала Брэнсону, после того как нашла адрес его электронной почты. Письма, которые я отправляла, вызывали на моем лице улыбку. Я не сидела сложа руки, я писала разным людям, чтобы узнать, что можно сделать. Я взяла ситуацию под контроль. Я усердно думала об этом, и мои мысли материализовались. Есть очень старая правдивая народная мудрость: «Пока не попробуешь — не узнаешь». Не сомневайтесь в себе или своей компании; если вы очень хотите с кем-то познакомиться, действуйте.

Источник.

Материалы по теме:

5 ранних признаков того, что ваш стартап добьется успеха

Что произошло, когда я взяла на год перерыв от социальной жизни

Сколько часов в выходные я уделяю работе — рассказ CEO Ваше окружение должно толкать вас вперед. Пять вопросов покажут, что этого не происходит