10-летнему болельщику сборной России необходима трансплантация костного мозга

Александр Головин. Юра смотрит каждый матч российской национальной команды, а его любимыми футболистами являются Игорь Акинфеев

В 2015 году мальчику поставили диагноз — саркома Юинга. Ребенку сделали операцию по удалению опухоли, провели многочисленные курсы химиотерапии, и он уже собирался вернуться домой, но состояние резко ухудшилось. Врачи обнаружили, что на фоне лечения саркомы у Юры возникла крупноклеточная лимфома — один онкологический диагноз сменился другим. Родители решили продолжать лечение сына в Германии, и до апреля 2017 года лечили ребенка за счет собственных средств. Сейчас все финансовые возможности исчерпаны.

1 августа мальчика ждет самая важная в его жизни операция по пересадке костного мозга. На сегодняшний день для оплаты счета не хватает 3 112 000 рублей. Если каждый из нас поможет, у Юры будет будущее, жизнь и еще не один чемпионат мира по футболу, который он проведет не в больничной палате, а на стадионе.

Чтобы помочь мальчику, отправьте SMS на номер 7522 со словом Жить 500, где 500 — любая сумма от 10 рублей (Жить — без кавычек).