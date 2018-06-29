В Кирове мужчина растлил свою малолетнюю падчерицу

По информации прокуратуры Октябрьского района города Кирова, инцидент произошел 17 февраля 2018 года.

Кировчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к своей малолетней падчерице, которой еще не исполнилось четырнадцать лет.

Находясь в коммунальной квартире своей жены, мужчина с силой схватил руки девочки и сжал их, затем силой повалил на кровать. Используя ее беспомощное состояние, он совершил насильственные действия сексуального характера.

Сообщается, что у потерпевшей развилась депрессия, от которой девочка страдала около месяца.

За насильственные действия сексуального характера в отношении девочки мужчине грозит 8 лет лишения свободы.

Фото — young-wives.com