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В Кирове мужчина растлил свою малолетнюю падчерицу
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В Кирове мужчина растлил свою малолетнюю падчерицу 

Vyatka-grad.ru 38 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По информации прокуратуры Октябрьского района города Кирова, инцидент произошел 17 февраля 2018 года.
Кировчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к своей малолетней падчерице, которой еще не исполнилось четырнадцать лет.
Находясь в коммунальной квартире своей жены, мужчина с силой схватил руки девочки и сжал их, затем силой повалил на кровать. Используя ее беспомощное состояние, он совершил насильственные действия сексуального характера.
Сообщается, что у потерпевшей развилась депрессия, от которой девочка страдала около месяца.
За насильственные действия сексуального характера в отношении девочки мужчине грозит 8 лет лишения свободы.
Фото — young-wives.com
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