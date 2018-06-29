Трое юных дагестанцев награждены государственным знаком «Горячее сердце»

Трое юных дагестанцев награждены государственным знаком «Горячее сердце»На празднике в честь Дня молодёжи России трое юных дагестанцев были отмечены Всероссийской общественно-государственной инициативой «Горячее сердце».

Нагрудные знаки Мавлидину Сайгидову, Аминат Муслимовой и Аиде Садыковой вручили и. о. министра по делам молодёжи РД Камил Саидов и заместитель директора Республиканского молодёжного центра Минмолодёжи РД Рамазан Магомедов

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» — это проект Фонда социально-культурных инициатив, который реализуется с ноября 2013 года.

Его цель — признание детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации.

В 2016 году учащиеся 6-го «а» класса средней школы села Новомехельта Новолаксого района после урока физкультуры решили прогуляться вдоль речки и искупаться. Несколько человек играли, ныряли в воду, а другие находились на берегу. Вдруг они обнаружили, что среди них нет Исы Саидова, который должен был быть рядом.

Мавлидин Сайгидов прыгнул в углубленное место в русле реки и через некоторое время, вынырнув, сказал, что не нашел Ису. Он нырнул снова. На этот раз Мавлидин коснулся ногой Исы и понял, что он на дне. Школьник изо всех сил пытался выплыть. У Мавлидина отказывали ноги, он нахлебался воды, но всё же смог вытолкнуть уже потерявшего сознание друга на берег. После чего оказал ему первую помощь и привёл в сознание.

В этом же году 13-летние уроженки села Кумух Лакского района Аминат Муслимова и Аида Садыкова катались на велосипеде возле озера. Они заметили в воде тонущего мальчика. Девочки подбежали к озеру, держась друг за друга ухватили мальчика за руку и с трудом вытянули его на берег. Аминат и Аида оказали пострадавшему первую помощь и привели его в сознание.