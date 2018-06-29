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Трое юных дагестанцев награждены государственным знаком «Горячее сердце»
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Трое юных дагестанцев награждены государственным знаком «Горячее сердце» 

Mirmol.ru 34 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Трое юных дагестанцев награждены государственным знаком «Горячее сердце»На празднике в честь Дня молодёжи России трое юных дагестанцев были отмечены Всероссийской общественно-государственной инициативой «Горячее сердце».
Нагрудные знаки Мавлидину Сайгидову, Аминат Муслимовой и Аиде Садыковой вручили и. о. министра по делам молодёжи РД Камил Саидов и заместитель директора Республиканского молодёжного центра Минмолодёжи РД Рамазан Магомедов.
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» — это проект Фонда социально-культурных инициатив, который реализуется с ноября 2013 года.
Его цель — признание детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации.
В 2016 году учащиеся 6-го «а» класса средней школы села Новомехельта Новолаксого района после урока физкультуры решили прогуляться вдоль речки и искупаться. Несколько человек играли, ныряли в воду, а другие находились на берегу. Вдруг они обнаружили, что среди них нет Исы Саидова, который должен был быть рядом.
Мавлидин Сайгидов прыгнул в углубленное место в русле реки и через некоторое время, вынырнув, сказал, что не нашел Ису. Он нырнул снова. На этот раз Мавлидин коснулся ногой Исы и понял, что он на дне. Школьник изо всех сил пытался выплыть. У Мавлидина отказывали ноги, он нахлебался воды, но всё же смог вытолкнуть уже потерявшего сознание друга на берег. После чего оказал ему первую помощь и привёл в сознание.
В этом же году 13-летние уроженки села Кумух Лакского района Аминат Муслимова и Аида Садыкова катались на велосипеде возле озера. Они заметили в воде тонущего мальчика. Девочки подбежали к озеру, держась друг за друга ухватили мальчика за руку и с трудом вытянули его на берег. Аминат и Аида оказали пострадавшему первую помощь и привели его в сознание.
Отметим, что по итогам реализации инициативы ежегодно издаётся Почётная книга «Горячее сердце» с рассказами о поступках награждённых ребят и деятельности общественных организаций и объединений. В 2017 году в сборник также были включены истории Мавлидина, Аиды и Аминат. Вместе с наградой ребята получили эти книги и подарки от спонсоров праздника ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС».
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