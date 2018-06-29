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На улице Народного Ополчения отремонтировали дорожное покрытие
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На улице Народного Ополчения отремонтировали дорожное покрытие 

Управа района Хорошево-Мневники 29 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
С жалобой на образовавшуюся выбоину обратился на портал «Наш город» местный житель.
«По адресу, указанному в обращении, выполнены работы по ремонту дорожного покрытия. Целостность дорожного покрытия на территории восстановлена, ямы и выбоины устранены», — говорится в официальном ответе за подписью главы управы района Хорошево-Мневники Сергея Панфилова.
О том, что замечание устранено, свидетельствует прикрепленная к ответу фотография. Напомним, с помощью портала «Наш город» жители принимают активное участие в жизни своих районов. Для того чтобы опубликовать запрос, необходимо зарегистрироваться и приложить к сообщению фото проблемного участка. (мо)
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