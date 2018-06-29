Сотрудницу органов опеки в Подмосковье осудили условно за халатность, повлекшую убийство девочки в Озерах

Заведующая отделом устройства детей управления опеки и попечительства министерства образования Московской области приговорена к двум годам условно по делу о халатности, повлекшей по неосторожности гибель удочеренной девочки. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«Приговором Озерского городского суда заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил», — отметила О. Врадий.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 г. житель Озер Роман Черников , находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни совершил убийство шестилетней приемной дочери Вероники. Затем с целью сокрытия тела девочки он сжег ее тело. Останки ребенка убийца вместе с женой раскидали в нескольких населенных пунктах.

Длительное время супругам удавалось скрывать исчезновение девочки, однако в августе 2016 г., узнав, что со дня на день к ним домой должны прийти сотрудники органов опеки, родители заявили, что дочь пропала. Сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов несколько дней искали ребенка, а приемные родители продолжали рассказывать о том, что 6 августа вечером девочка самовольно ушла с территории дома, где проживала с семьей, для того, чтобы посмотреть салют, посвященный Дню города, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.

8 августа 2016 г. приемные родителей девочки перестали выходить на связь и скрылись из поля зрения правоохранительных органов. В ходе слаженной и грамотной работы следователей, криминалистов ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников удалось установить их местонахождение, а также получить сведения о причастности к исчезновению малолетней и обстоятельствах совершенных преступлений.

Как установили следователи, от администрации детсада, в котором воспитывалась девочка, а также от представителей родительского комитета ее группы и от бабушки неоднократно поступали обращения в отдел по усыновлению о систематическом применении физического насилия к девочке ее отцом, однако должных мер принято не было.