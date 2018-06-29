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Что на самом деле случилось с мужем Салтыковой
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Что на самом деле случилось с мужем Салтыковой 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Дарья Салтыкова, из-за своей жестокости оставшаяся в памяти потомков под нарицательным именем Салтычиха, официально была замужем лишь один раз. Её супругом стал представитель знатного московского дворянского рода Салтыковых — Глеб — обладатель хорошего состояния, влиятельной родни и офицерского чина ротмистра.
Сватовство
Судьбе было угодно свести пути Дарьи и Глеба, когда ей шёл 19 год, а ему было 35 лет. Покладистая, набожная, воспитанная невеста с богатым приданым вполне отвечала его представлениям о спутнице жизни. А ушедший в отставку военный с домом в центре Москвы, высокопоставленными родственниками и большим потенциалом, в свою очередь, не был противен ей.
Достоверно неизвестно, знала ли Дарья о многочисленных любовных похождениях своего суженого во времена службы в лейб-гвардии конного полка в Петербурге, но она все же дала своё согласие на брак, состоявшийся в 1750 году.
Семья
По одним источникам, отвечавший интересам обеих сторон семейный союз Салтыковых был достаточно благополучным, по другим — Глеб, так и не смог усмирить свой любвеобильный нрав и изменял супруге, особенно часто в Петербурге, куда отправлялся с рабочими поручениями.
Дарья вела себя добропорядочно, следила за домашним хозяйством, ходила на богомолья и даже совершала длительные паломничества к святым местам.
Вскоре после бракосочетания у Салтыковых родились мальчики погодки, которые тут же были приписаны к гвардейским полкам.
Возможно, их дом озарился бы и смехом дочки, но внезапная болезнь прервала жизнь главы семейства, который скончался на 42-м году жизни от горячки, охватившей его от рядовой простуды.
Свидетельств о загадочности смерти Глеба Салтыкова и тем более о причастности к ней Дарьи, история не сохранила, вероятно, потому что их попросту не было, а все спекуляции на эту тему всего лишь художественный вымысел писателей и создателей кинофильмов.
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