Арсен Венгер получил предложение из России

Известный футбольный агент Шандор Варга , представляющий интересы бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера , рассказал, что его клиент получил предложение из России. Однако, на данный момент специалист ещё не принял решение о том, где планирует продолжить карьеру.

«Венгер намерен продолжить свою тренерскую карьеру, получает предложения и ведёт переговоры. Было предложение из России. У него первая реакция была — «да». Извините, больше ничего сказать не могу. Это было недавно» — цитирует агента «Спорт Экспресс».

Напомним, Арсен Венгер покинул лондонский «Арсенал» после окончания минувшего сезона. Ранее сообщалось, что французский специалист может продолжить карьеру в чемпионате Японии.

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