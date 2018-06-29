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Арсен Венгер получил предложение из России
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Арсен Венгер получил предложение из России 

Свободная пресса 1 час назад
Известный футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, рассказал, что его клиент получил предложение из России. Однако, на данный момент специалист ещё не принял решение о том, где планирует продолжить карьеру.
«Венгер намерен продолжить свою тренерскую карьеру, получает предложения и ведёт переговоры. Было предложение из России. У него первая реакция была — «да». Извините, больше ничего сказать не могу. Это было недавно» — цитирует агента «Спорт Экспресс».
Напомним, Арсен Венгер покинул лондонский «Арсенал» после окончания минувшего сезона. Ранее сообщалось, что французский специалист может продолжить карьеру в чемпионате Японии.
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