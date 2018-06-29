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Disney готовится к запуску SVOD-сервиса перестановкой руководителей
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Disney готовится к запуску SVOD-сервиса перестановкой руководителей 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Компания Walt Disney произвела перестановки среди руководителей по маркетингу, тем самым активируя свои планы по по запуску SVOD-сервиса.
Рики Штраус стал президентом по контенту и маркетингу в грядущем SVOD-сервисе Disney. Ветеран студии Асад Аяз заменит Штрауса в его прежней роли в качестве президента по маркетингу. Он будет подчиняться президенту Walt Disney Studios Алану Бергману. Штраус же будет подчиняться Кевину Майеру, главе международных и direct-to-consumer сервисов.
Любопытно, что глава OTT программирования Агнес Чу продолжит занимать руководящую должность в качестве старшего вице-президента по контенту в стриминговом сервисе Disney, и теперь она будет подчиняться Штраусу.
Штраус будет отвечать за все аспекты контент-маркетинга для сервиса, в то время как президент стримингового сервиса Disney Майкл Паулл будет отвечать за технологии продукта, дистрибуцию, приобретением клиентов и маркетинг жизненного цикла.
Кэтлин Тафф будет теперь выступать в качестве президента по театральной дистрибуции, управлению франшизами и изучению бизнеса и аудитории.
«Нам повезло, что у нас в The Walt Disney Studios есть талантливые лидеры, и даже когда замечательный Рики Штраус занимает новую роль в стриминговогом сервисе, повышение наших Асада Аяза и Кэтлин Тафф обеспечивает преемственность руководства наряду с новыми и разнообразными перспективами, которые удерживают наш бизнес на правильном пути», — заявил Алан Хорн, глава Walt Disney Studios.
Новость подчеркивает, что последние перестановки в Disney являются подготовкой к запуску летом 2019 года SVOD-сервиса. Также недавно сообщалось, что отвечавший за международную дистрибуцию в Disney, Марк Эндемано покинул компанию.
ИСТОЧНИК: TBIVision
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