Ещё
Брат Навального сжёг тюремную робу с помощью самбуки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брат Навального сжёг тюремную робу с помощью самбуки 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Брат оппозиционера Алексея Навального Олег решил не отступать от принятого среди заключенных ритуала выхода на волю. Он заключается в сожжении тюремной робы.
Необходимый для процедуры набор предметов, младший Навальный попросил привезти родственников, встречающих его на свободе. Помимо зажигалки zippo и металлического ведра, еще нужен был ликер самбука.
«Мы не поняли зачем, но привезли», — говорит Алексей Навальный.
Оказалось, что лучше всего тюремная форма горит, будучи облитой итальянским ликером. В заключении церемонии освобождённый пригубил из бутылки.
Олег Навальный получил 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Алексей получил такой же, но условный, срок по этому же делу. Братьев обвиняли в мошенничестве при формировании цены на услуги доставки косметики. ЕСПЧ признал приговор незаконным.
29 июня Олег Навальный вышел на свободу, полностью отбыв назначенное наказание.
News.ru: последние новости
Кристина Агилера показала все самое горячее Нудисты обнажают своё достоинство Назван самый молодой бизнесмен России
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых15
Зачем китайцы покупают жен-рабынь25
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение