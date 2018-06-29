Брат Навального сжёг тюремную робу с помощью самбуки

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег решил не отступать от принятого среди заключенных ритуала выхода на волю. Он заключается в сожжении тюремной робы.

Необходимый для процедуры набор предметов, младший Навальный попросил привезти родственников, встречающих его на свободе. Помимо зажигалки zippo и металлического ведра, еще нужен был ликер самбука.

«Мы не поняли зачем, но привезли», — говорит Алексей Навальный.

Оказалось, что лучше всего тюремная форма горит, будучи облитой итальянским ликером. В заключении церемонии освобождённый пригубил из бутылки.

Олег Навальный получил 3,5 года колонии по делу « Ив Роше ». Алексей получил такой же, но условный, срок по этому же делу. Братьев обвиняли в мошенничестве при формировании цены на услуги доставки косметики. ЕСПЧ признал приговор незаконным.

29 июня Олег Навальный вышел на свободу, полностью отбыв назначенное наказание.