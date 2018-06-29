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8-летний мальчик из 33 региона утонул в Пензенской области
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8-летний мальчик из 33 региона утонул в Пензенской области 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса penzavzglyad.ru  Только-только мы сообщили о чудесном спасении ребёнка на реке Клязьме, как стало известно, что 8-летний мальчик из Владимирской области утонул в Пензенской области. Его тело несколько часов назад было обнаружено водолазами в Суре.
8-летний мальчик, проживающий во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе, приехал на каникулы к своей бабушке в городе Сурск Городищенского района. Накануне он пошёл со своими сверстниками на речку, с одним из них решил искупаться. Одного мальчика 2007 года рождения спас рыбак, второй бесследно исчез в реке Суре. По данным спасателей оба умели плавать. В результате поисково-спасательной операции МЧС, тело мальчика было найдёно.
«Его нашли не очень далеко от того места, куда он пришел со своими друзьями, под мостом. Телесных повреждений нет, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила помощник руководителя Следственного управления СК РФ Пензенской области Татьяна Махницкая.
Следователям предстоит выяснить все детали происшествия. Есть информация, что сверстники вначале ничего никому не сказали, а бабушка стала бить тревогу лишь ближе к вечеру 28 июня. Тогда стало очевидно, что мальчика следует искать в речке. Началась спасательная операция.
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