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Интеллект-карты: как они могут помочь расставить приоритеты
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Интеллект-карты: как они могут помочь расставить приоритеты 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Да, понимаем, само название такого метода кажется странным (похоже на какой-нибудь раздаточный материал для шестиклассников). На самом деле это потрясающе удобный способ расставить жизненные приоритеты, правильно распределить время и выбрать стратегию решения той или иной задачи.
Интеллект-карты использует топ-менеджмент крупнейших компаний: от одной глобальной цели вы проводите много стрелок и тем самым расписываете план действий от а до я. Не любите рисовать? Воспользуйтесь онлайн-сервисом MindMeister: он все сделает за вас.
Интеллект-карты хороши тем, что позволяют решить довольно большое количество задач: генерировать идеи, выпутываться из сложных жизненных ситуаций, находить выход из спорных моментов, да хоть бы даже продумывать рабочие презентации. Так что обязательно возьмите на заметку!
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