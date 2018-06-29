«Я всегда на стороне мужчины»: Михаил Боярский о конфликте Кержаковых

Боярский продолжительное время знаком с Кержаковым и регулярно принимает участия в благотворительных мероприятиях, проходящих под эгидой фонда «Звезды детям», основанного Александром и Миланой в 2015 году.

«Я знаком с Сашей (Кержаковым — прим. „Ридуса“ ) уже лет 15, начиная с его появления в «Зените». Он часто приглашает меня на свои мероприятия в больницы, на аукцыоны, — рассказал заслуженный артист РСФСР в эксклюзивном интервью «Ридусу». — Я знаю его как очень серьезного, обстоятельного человека».

По словам Михаила Боярского, внимание пользователей к разбирательству звездной пары по поводу их ребенка излишне, и конфликт должен оставаться «делом двух взрослых людей».

«Они умные взрослые люди. Все прекрасно знают, что Кержаков зарекомендовал себя как очень обстоятельный, трезво рассуждающий человек. Да, он публичная личность, но это не значит, что его можно обсуждать всем подряд, — высказался артист. — Моя позиция всегда на стороне мужчины, который зарекомендовал себя как личность, и у которого в руках находится судьба детей. Наверное, есть матери, которые по-другому рассуждают, но я все равно всегда за тех, кто стоит у руля. И отвечать за детей должен мужчина. Я думаю, что ничего плохого он не желает своим детям».

По словам артиста, с супругой Кержакова он был знаком лишь поверхностно, поэтому давать комментарий по поводу ее позиции в этой ситуации отказался.

«Я видел ее на мероприятии, то ли на свадьбе, то ли на дне рождения, это было на корвете, — пояснил Боярский. — Меня представили очаровательной девушке (Милане — прим. «Ридуса»), у них были замечательные отношения, тогда был еще жив и Тюльпанов (отец Миланы, занимавший пост председателя петербургского заксобрания, член Федерального Собрания РФ — прим. «Ридуса»)».

Дальнейшим развитием отношений супругов Михаил Боярский, по его собственным словам, не интересовался.

«Что касается его семьи, как и семей всех футболистов, начиная от Аршавина, которые подлежат обсуждению — это не очень корректно по отношению к ним, людям, которые уже много сделали и еще собираются много сделать (для города — прим «Ридуса»)», — заключил артист, посоветовав оставить подобные дискуссии для программы «Пусть говорят».

Как ранее писал «Ридус», накануне Милана Кержакова в интервью журналу Super рассказала о проблемах в отношениях с Александром , которые якобы начались после внезапной смерти ее отца весной 2017 года.

В итоге экс-футболист, по ее словам, забрал у нее их общего ребенка Артемия, сообщив, что не позволит ему видеться с матерью, пока Милана не подтвердит свою «социальную вменяемость».

У Александра Кержакова есть еще двое детей от предыдущих отношений со студенткой Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Марией Головой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова Екатериной.

В 2014 году спортсмен в судебном порядке лишил Сафронову родительских прав на их общего сына.

С 2015 года его воспитанием занималась Милана.