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Калининградец отправился в колонию за долг дочери по алиментам
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Калининградец отправился в колонию за долг дочери по алиментам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
51-летний житель пос. Долгоруково Багратионовского района оказался в колонии из-за нежелания платить алименты собственной дочери. Подробности рассказали в службе судебных приставов.
Мужчина по решению суда должен был перечислять дочери четверть своей зарплаты или других доходов. Но почему-то свой отцовский долг он не выполнял. В августе прошлого года ему назначили исправительные работы на 9 месяцев. 10% от зарплаты должны были идти в доход государства. Но и эта мера на алиментщика не подействовала — он так и не явился на работы.
Поэтому теперь он должен будет провести 3 месяца в колонии поселении.
Должник был поставлен на учет в Гурьевский МФ ФКУ УИН УФСИН по Калининградской
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