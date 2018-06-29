Калининградец отправился в колонию за долг дочери по алиментам

51-летний житель пос. Долгоруково Багратионовского района оказался в колонии из-за нежелания платить алименты собственной дочери. Подробности рассказали в службе судебных приставов.

Мужчина по решению суда должен был перечислять дочери четверть своей зарплаты или других доходов. Но почему-то свой отцовский долг он не выполнял. В августе прошлого года ему назначили исправительные работы на 9 месяцев. 10% от зарплаты должны были идти в доход государства. Но и эта мера на алиментщика не подействовала — он так и не явился на работы.

Поэтому теперь он должен будет провести 3 месяца в колонии поселении.

Должник был поставлен на учет в Гурьевский МФ ФКУ УИН УФСИН по Калининградской