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Дочь Игоря Крутого рассказала про отношения композитора с внучкой
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Дочь Игоря Крутого рассказала про отношения композитора с внучкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
У малышки уже обнаружился хороший музыкальный слух.
Старшая дочь известного композитора, народного артиста России, владельца продюсерской фирмы «АРС» Игоря Крутого Виктория призналась, что ее собственная дочь любит проводить время с дедушкой и любит его игру на фортепиано.
Дедушка очень любит Дэми, и она его. Она обожает, когда он играет для нее на рояле, поэтому постоянно тянет дедушку за руку в сторону инструмента,
— поведала Виктория Peopletalk.
Публикация от Tory Story (@victoriakrut)
18 Янв 2017 в 9:04 PST  Виктория рассказала, что двухлетняя Дэми уже тоже занимается музыкой — у ребенка обнаружился очень хороший слух. Также она посещает занятие гимнастикой и родители планируют отдать ее на танцы. Девочка уже сама выбирает себе одежду, обожает платья и пышные юбки.
Кстати, семья Виктории живет в США, а потому девочка знает уже много языков. «Дэми сейчас говорит на английском и чуть-чуть на русском и португальском, потому что ее няня из Бразилии. Я хочу, чтобы в будущем она свободно разговаривала на русском, английском и испанском», — рассказала дочь Игоря Крутого.
Публикация от @thecrazyberkos (@thecrazyberkos)
7 Июн 2018 в 7:55 PDT  Напомним, в первом браке, с Еленой Крутой, у Игоря Крутого в 1981 году родился сын Николай, подаривший композитору в 2010 году внучку Кристину, а в 2016 — внучку Маргариту.
В 1995 году Крутой женился во второй раз. Ольга Крутая в 2003 году родила супругу дочь Александру. Кроме того, у Игоря имеется падчерица Виктория Крутая (1985 года рождения) и внучка Деми-Роуз (2015 года рождения) — дочь Виктории и ее мужа.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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