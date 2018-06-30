Дочь Игоря Крутого рассказала про отношения композитора с внучкой

У малышки уже обнаружился хороший музыкальный слух.

Старшая дочь известного композитора, народного артиста России, владельца продюсерской фирмы «АРС» Игоря Крутого Виктория призналась, что ее собственная дочь любит проводить время с дедушкой и любит его игру на фортепиано.

Дедушка очень любит Дэми, и она его. Она обожает, когда он играет для нее на рояле, поэтому постоянно тянет дедушку за руку в сторону инструмента,

— поведала Виктория Peopletalk.

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

18 Янв 2017 в 9:04 PST Виктория рассказала, что двухлетняя Дэми уже тоже занимается музыкой — у ребенка обнаружился очень хороший слух. Также она посещает занятие гимнастикой и родители планируют отдать ее на танцы. Девочка уже сама выбирает себе одежду, обожает платья и пышные юбки.

Кстати, семья Виктории живет в США, а потому девочка знает уже много языков. «Дэми сейчас говорит на английском и чуть-чуть на русском и португальском, потому что ее няня из Бразилии. Я хочу, чтобы в будущем она свободно разговаривала на русском, английском и испанском», — рассказала дочь Игоря Крутого.

Публикация от @thecrazyberkos (@thecrazyberkos)

7 Июн 2018 в 7:55 PDT Напомним, в первом браке, с Еленой Крутой, у Игоря Крутого в 1981 году родился сын Николай, подаривший композитору в 2010 году внучку Кристину, а в 2016 — внучку Маргариту.