Внучку Игоря Крутого воспитывает няня из Бразилии

У Игоря Крутого большая семья. У композитора есть сын от первого брака, который уже подарил ему двух внуков, а в браке со второй женой он подружился с дочерью женщины от предыдущих отношений, и она стала для него дочерью. Падчерица Крутого живет в Америке, но вынуждена часто бывать в Москве, так как у нее цветочный бизнес в нашей стране. На днях Виктория Крутая дала интервью и рассказала о муже и своей дочери.

Со своим супругом Девидом она воспитывает малышку Дэми-Роуз, которой в этом году исполнится три года. Девушка призналась, что по началу ей было тяжело совмещать работу и воспитание ребенка, но теперь девочка подросла и делать это стало легче. «Главное для меня — это чтобы Дэми стала хорошим человеком. У меня нет строгих правил, но если она плохо себя ведет, то мы ставим ее в угол», — поделилась Виктория. Она также рассказала, что ее дочь уже владеет английским, немного русским, а также португальским языками. По ее словам, она хочет, чтобы наследница знала испанский язык, но сейчас ее няня бразильянка, поэтому девочка начала запоминать португальские слова.

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Также Виктория призналась, что юмор помогают ей и ее супругу улучшать свои отношения. Она не стала скрывать что порой ссорится с возлюбленным, но также они быстро мирятся. По этой причине они снимают шутливые видео и выкладывают их в совместный аккаунт в соцсети. Девушка не исключает, что скоро и наследница присоединится к их творчеству, об этом она рассказала изданию People Talk.