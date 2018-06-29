Внучку Крутого отдали чужой женщине

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория рассказала о маленькой дочери Дэми-Роуз. Несмотря на юный возраст малышка владеет тремя языками.

Виктория живет в США, однако часто летает в Россию, так как у нее цветочный бизнес в нашей стране. Со своим супругом Девидом она воспитывает трехлетнюю наследницу.

По словам Крутой растить ребенка и заниматься предпринимательством невероятно сложно. Однако она старается делать все возможное, чтобы дать дочери хорошее воспитание. «Главное для меня — это чтобы Дэми стала хорошим человеком. У меня нет строгих правил, но если она плохо себя ведет, то мы ставим ее в угол», — рассказала Виктория.

Виктория и Девид решили с малых лет обучать кроху иностранным языкам. Дэми-Роуз уже владеет английским, португальским и немного знает русский. В планах родителей нанять малышке учителя по испанскому.

Бабушка малютки Ольга Дмитриевна тоже занятая бизнесвумен, поэтому малышку отдали на воспитание иностранке — няня из Бразилии помогает девочке запоминать португальские слова.

Молодая мама отметила, что в их семье всегда царит мир и согласие. Юмор помогает молодоженам преодолевать трудности и невзгоды. Супруги часто снимают шутливые видео и выкладывают их в совместный аккаунт в соцсети. Девушка не исключает, что скоро и наследница присоединится к их увлечению. По словам Виктории, если в их семье вспыхивают ссоры, то они быстро сходят на нет.

Добавим, что у музыканта Игоря Крутого большая семья. От первого брака у него есть сын Николай, который уже подарил ей внучек Кристину и Маргариту. В браке со второй женой у композитора появилась падчерица Виктория, которую Крутой принял как родную и даже дал ей свою фамилию, сообщает Teleprogramma.pro.