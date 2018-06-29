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Синди Кроуфорд советуется с дочерью, как лучше вести соцсети
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Синди Кроуфорд советуется с дочерью, как лучше вести соцсети 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Если конфликт поколений и существует, то семьи Синди Кроуфорд он точно не касается. Супермодель не видит ничего плохого в том, чтобы прийти к 16-летней дочери Кайе за советом, а та, в свою очередь, готова помочь маме во всем, в чем разбирается куда лучше, — например, в соцсетях. Нет, Instagram Синди очень даже хорош — недаром же у нее 3,2 миллиона подписчиков, но все же некоторые тонкости и нюансы она понимает не до конца.
«Я всегда прислушиваюсь к мнению Кайи о снимках в Instagram. Помню, вначале сын и дочь сделали мне замечание: «Мам, ты используешь слишком много хештегов». Это был единственный раз, когда я действительно ощутила на себе их критический взгляд. Все это, конечно, смешно, потому что разговор ведется совсем с другой аудиторией. Я вообще не знаю, что означают некоторые подписи к фотографиям дочери в Instagram. Кайя отвечает мне: «О, мама, забудь об этом». Тем не менее у нее больше фолловеров, чем у меня, значит, она все делает правильно. Поэтому я и спрашиваю ее мнение, а она, что самое замечательное, интересуется моим», — рассказала Кроуфорд в интервью изданию Byrdie.
Порой кажется, что Кайя и Синди — пример настолько идеальных взаимоотношений дочери с матерью, что они просто не могут существовать в реальности. Так и хочется спросить, кусая локти: «А где же подростковый возраст? А где извечная проблема отцов и детей?..» Но у супермодели получились супердети, не иначе. Правда, Кайя как-то призналась, что не все так безоблачно, как кажется со стороны. «Вы просто не представляете, каково это было — расти в тени маминой красоты и славы. Впервые я поняла это, когда мне было восемь и мы поехали в Диснейленд. Я хотела сфотографироваться с принцессой, а все остальные — с моей мамой!» — поделилась она.
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