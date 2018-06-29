Женщина с пересаженной маткой родила сына

38‐летняя уроженка Сербии родилась с аплозией, то есть полным отсутствием, матки. В марте 2017 года врачи провели операцию по пересадке органа от сестры‐близнеца. О результате двенадцатой в мире успешной трансплантации матки сообщило английское издание The Daily Mail.

Врожденная аномалия казалось бы лишила сербку перспектив материнства. На помощь пришли сестра-близнец и шведские врачи. В марте 2017 года в университетском госпитале в Белграде международная команда докторов провела операцию по трансплантации органа сестры. В общей сложности манипуляции заняли около 15 часов. А уже спустя год в результате Кесарева сечения на свет появился долгожданный малыш.

Врачи объясняют, что процесс зачатия и вынашивания ребенка у пациенток с трансплантированной маткой очень сложный. Искусственно оплодотворенную яйцеклетку помещают в трансплантат. После рождения ребенка донорский орган сразу удаляют. Иначе женщина будет вынуждена принимать сильнодействующие препараты для подавления иммунной системы.

Примерная стоимость трансплантации и последующего искусственного оплодотворения (процедуры ЭКО) оценивается в 50 тысяч евро.

По статистике, аплозия, то есть врожденное отсутствие, матки встречается в среднем у одной новорожденной из четырех-пяти тысяч. Заболевание диагностируется в ходе гинекологического обследования (осмотр, УЗИ, МРТ). Причины аномалии, которая также получила название синдрома Рокитанского-Кюстнера, до сих пор досконально не изучены.

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