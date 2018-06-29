Послушную Флаффи из приюта «Химки-2» отдадут в надежные руки

Волонтеры зооприюта «Химки-2» ищут любящих хозяев для идеальной собаки по кличке Флаффи. Девочка красивая, умная и послушная.

— Шерсть у нее будто чистый шёлк. И ведь в приюте, в клетке. Флаффи боится приютского шума, ещё много чего опасается на самом деле, но уже поняла и уверена — что люди все хорошие, что прогулка — здорово и что можно осмелиться помечтать о доме. Присмотритесь! — делятся волонтеры.

Прежде чем принять решение забрать собаку домой, волонтеры советуют присмотреться к потенциальному питомцу, несколько раз навестив его в приюте.

Чтобы больше узнать о Флаффи, можно связаться с куратором животного по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Елена).

(ап)