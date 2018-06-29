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«Что за красавец рядом?»: Надежда Михалкова заинтриговала снимком с незнакомцем
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«Что за красавец рядом?»: Надежда Михалкова заинтриговала снимком с незнакомцем 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@nadiamixalkova«Что за красавец рядом?»: Надежда Михалкова заинтриговала снимком с незнакомцемОтпуск Надежда Михалкова (31) в самом разгаре отпуск. После съемок в сериале и очередных выпусков программы о стиле и моде для одного из телеканалов дочь Никиты Михалкова устроила себе каникулы. Конечно, молодая мама отправилась на море не одна, а с детьми и двумя взрослыми племянниками. Речь о сыновьях Анны Михалковой. Андрею 18 лет, а Сергею — семнадцать. Совсем недавно Анна Михалкова поздравляла младшего сына с окончанием школы. Сама Анна находится в Москве — ее пока не отпускает работа.
А вот Надежда проводит время с детьми и племянниками на побережье Крыма. Актриса поделилась пляжным снимком, который и заинтриговал пользователей. Молодого человека рядом с Михалковой некоторые опрометчиво приняли за ее бойфренда. Надежда написала: «Пока дети ловят крабов на „рыбалке“ единственное что можно успеть сделать — это селфи. Ведь „рыбалка“ так быстро заканчивается…. ну и хотела бы передать привет @anikiti4na и сказать ей, что все хорошо, тетушка — отрабатывает по полной».
@nadiamixalkova
Несмотря на пояснение, фолловеры забросали Михалкову вопросами: «Надя, а кто этот симпатичный молодой парниша рядом с вами?», «Это получается ваш племянник? Я уж подумала, это ваш молодой человек!», «Хорошо смотритесь, кстати! Выглядите, как ровесники!».
А тем временем беременную жену Александра Овечкина затравили за любовь к высоким каблукам.
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