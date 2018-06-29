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Ростовчанка выставила на продажу рукописный Псалтирь XV века
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Ростовчанка выставила на продажу рукописный Псалтирь XV века 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Ростова‐на‐Дону Татьяна К. продает рукописную книгу XV века. За нее она просит 850 тысяч рублей. Объявление о продаже женщина разместила на одном из популярных сайтов. Об этом сообщил DonDay.
Книга с кожаной обложкой появилась на свет в 1450 году. Несмотря на солидный возраст, издание находится в хорошем состоянии.
Татьяна показала антиквариат монахам. Только одна из служительниц монастыря смогла перевести текст со старославянского. После этого выяснилось, что издание является Псалтирем — сборником религиозных песен хвалебного характера.
Женщина приобрела книгу у своего знакомого. После решила перепродать ее тем, кто коллекционирует подобный антиквариат. По словам женщины, она уже давно выставила книгу на продажу. Однако до сих пор никто так и не заинтересовался старинной рукописью.
Мужчина подарил краснодарскому храму Евангелие 1779 года издания. Ранее он хранил его у себя дома.
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