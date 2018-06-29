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Китайское метро начали патрулировать свинки Пеппы
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Китайское метро начали патрулировать свинки Пеппы 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В Китае в провинции Хубэй города Ухань в метро появились патрульные в костюмах Свинки Пеппы. И это не одноразовый маскарад, а отдельный специальный отряд в костюмах, чья задача — работать со школьниками во время летних каникул и напоминать им о правилах поведения в метро.
В основном свинки напоминают детям, что в метро нельзя есть, с 2013-го года в уханьском метро это строго-настрого запрещено. И штраф за нарушение довольно серьезный — 200 юаней (почти 2000 рублей). Вот патрульные и стараются пресекать обед еще до его начала.
Все это довольно забавно, если вспомнить, что в Китае Свинка Пеппа сама немножечко под запретом. Интересно, это попытка обелить светло-розовый образ свинки? В любом случае, думаем, что дети от такой компании в восторге.
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