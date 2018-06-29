Нудисты обнажают своё достоинство

Организации нудистов Франции радуют всех любителей гулять без одежды новыми инициативами. После занятий йогой в обнажённом виде в городском парке Парижа и «дня без одежды» в одном из музеев, сотни натуристов смогут рядом с французской столицей вместе попрыгать на батуте. Однако далеко не все во Франции в восторге от такой вольности. В соседних странах движение нудизма и вовсе испытывает кризис.

Нудизм как массовое движение зародился в конце XIX века в промышленно развитых странах Европы внутри городской культуры и стал своеобразным ответом на смену привычной для человека среды обитания. В середине XIX века люди будто отгораживались от природы. Даже в тридцатиградусную жару солидному мужчине считалось неприличным выйти на улицу, не надев телесной рубашки, сорочки, галстука, жилетки, пиджака, подштанников, брюк и шляпы. Женщины закутывались в массу нижних юбок, панталоны и мучали себя корсетами. Если люди ездили на море, то обычно не купались, ограничиваясь лишь приёмом солнечных ванн, опять же в полном «обмундировании».

Когда люди массово стали переселяться в города, а труд на свежем воздухе сменился работой у грохочущих машин или в душных конторах, они поняли, что им не хватает общения с природой. Так из повседневного гардероба стали исчезать корсеты, шляпы, кальсоны, панталоны. Одежда стала более практичной и открытой.

Однако жители промышленных центров стали чувствовать себя некомфортно не только от нового труда, но и от социального расслоения. Многих раздражало постоянное сравнение, у кого более дорогие ботинки, костюмы, рубашки. И тогда некоторые из них решили, что лучше вообще ходить без одежды, ведь без неё все равны. К этому добавилось и желание избавиться от ограничений традиционного общества.

В Германии первое организованное движение натуристов появилось в 1898 году, в дальнейшем в стране стали появляться всё новые и новые структуры любителей ходить голышом. Нудизм оказался в опале после прихода к власти нацистов. Правда, сторонники Гитлера тоже пытались использовать обнажённое тело в своей пропаганде. Например, фильм Лени Рифеншталь «Олимпия» об Олимпиаде в Берлине 1936 года начинается с демонстрации обнажённых атлетов. Единственно, красота человеческого тела использовалась нацистами не для утверждения равенства, а как доказательство их идеи — превосходства немцев над другими народами.

После Второй мировой войны нудизм вернул в немецком обществе утраченные позиции. Причём в ГДР он развивался намного быстрее, чем в ФРГ. В строящей социализм Германии нудизм был особо популярен среди рабочих. На пляжах Балтийского моря загорать и купаться обнажёнными было обычным делом. При этом никаких специальных пляжей для натуристов не было, люди в консервативных купальных костюмах и полностью раздетые отдыхали вместе.

Подобные явления были и в России после Октябрьской революции. Натуристы стали создавать коммуны, проводить нагие вечеринки и литературные вечера. Апогея достигли члены общества «Долой стыд», которые появились в Москве и других крупных городах. Члены движения стали обнажаться не только на своих собраниях и пляжах, но и ходить так по улицам, ездить в общественном транспорте. По убеждению называвших себя «детьми солнца и воздуха», нагота должна была помочь утвердить между людьми истинное равенство и продемонстрировать миру достоинство свободного человека.

Кадр из фильма «Олимпия»

После смерти Ленина вопрос о нудизме стали использовать во внутрипартийной борьбе. На XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 года деятельность общества «Долой стыд», якобы разлагающая молодёжь, была использована как аргумент Бухарина в его масштабной кампании против Зиновьева. По мере разрастания политического конфликта и утверждения выгодных генсеку партии Сталину консервативных ценностей усиливались и репрессии против обществ нудистов. Хотя трудно не согласиться с присоединившимся к кампании травли натуристов наркомом здравоохранения Николаем Семашко, выступившим со статьёй о вреде для здоровья хождения без одежды в северном холодном городе.

Сейчас во Франции, когда проводят музейные показы для нудистов, занятия йогой или предлагают попрыгать на батуте, чтобы, как говорится, «всё тряслось», фактически повторяют опыт России столетней давности. И — также подвергаются критике со стороны консервативных кругов, которые в демонстрации обнажённого тела видят не проявление человеческого достоинства, а падение нравов. Да и в Париже зимой тоже бывает холодно, и голым не походишь при всём желании.

Там где климат по-настоящему жаркий, к обнажению тела относятся куда спокойнее, чем в странах северных. К примеру в Индии ещё великий русский путешественник Афанасий Никитин зафиксировал, как многие мужчины и женщины ходят по улицам без одежды и не стесняются этого. Сегодня в Индии продолжают существовать многочисленные религиозные секты, которые предписывают своим последователям всегда быть нагими.

В странах с жарким климатов распространено даже оригинальное искусство — создание памятников в виде фаллоса. В упоминавшейся Индии есть даже традиция такие монументы целовать. Однако ни о каком разврате в странах, где изготавливают фаллические скульптуры и ходят по улицам голышом, речи нет. Наоборот, как правило, в таких обществах сильны семейные ценности.

Одновременно эксперты отмечают, что движение нудистов на Западе постепенно угасает. Как пишет Deutsche Welle , в Германии последователей натуризма становится всё меньше. Не потому, что люди стали стыдиться появляться на публике голыми, а просто не видят в этом особого смысла. Франция пока держится — по утверждению организации naturism ANP, в Париже и пригородах живёт около 88 тысяч натуристов.

Однако самое опасное это не угасание, а вырождение натуризма: как говорит доцент кафедры антропологии Университета Кларксона в Потсдаме Эннергейт Штайгер, в последнее время под видом клубов натуристов появляется всё больше саун, где происходят обычные оргии или даже процветает оказание сексуальных услуг за деньги.

Один из таких клубов на Гавайях недавно оказался в центре большого скандала. Организаторы клуба заявляют, что к ним просто приходят натуристы, желающие общаться в собственном кругу. Однако полиция сейчас проводит расследование по подозрению, что в клубе устраивали массовые оргии и торговали телом за деньги, а свидетелем всех этих явлений становились маленькие дети членов клуба, которых взрослые приводили с собой.

Если говорить о России, то в стране существуют нудистские пляжи. Их не организуют специально, но обычно и не разгоняет полиция. По свидетельству пользователей соцсетей, на нудистских пляжах люди обычно более вежливые и меньше мусорят, чем на обычных.