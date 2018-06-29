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Голландский промышленный дизайнер расскажет нижегородцам о том, как технологии 3D-моделирования превращают отходы в прибыльный бизнес
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Голландский промышленный дизайнер расскажет нижегородцам о том, как технологии 3D-моделирования превращают отходы в прибыльный бизнес 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Голландский промышленный дизайнер расскажет нижегородцам о том, как технологии 3D-моделирования превращают отходы в прибыльный бизнес30 июня 2018 года в 12.00 в Академическом зале Нижегородской ярмарки голландский промышленный дизайнер, основатель компании по переработке пластикаЙонас Мартенс прочитает лекцию «Новые подходы к производству. Вторичная переработка. Инновационные дизайн-стартапы». Мероприятие пройдет в рамках выставки «История российского дизайна 1917-2017».
Йонас Мартенс расскажет, что такое экодизайн, какие разработки из этой сферы можно использовать для решения современных проблем в экологии, а также об опыте успешного дизайн-стартапа на примере своей компании Better Future Factory (BFF). BFF специализируется на проектировании и создании на 3D-принтере промышленных изделий из переработанного пластика.
В 2012 году Йонас разработал The Perpetual Plastic Project — интерактивную установку по переработке пластика. Этотпроект победил в номинациях Best New Material Award for 3D Printing и Young Innovation Award 201.
На лекции Йонас Мартенс расскажет о том, как с помощью технологий 3D-моделирования преобразовать отходы в прибыльный бизнес по проектированию и созданию высококачественных конечных продуктов.
Запись на лекцию: www.timepad.ru/event/749377
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