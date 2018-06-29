Зоозащитники в Перми спасли котёнка, которого бросили в овощную яму

Котёнка, которого дети бросили в овощную яму, нашли и приютили зоозащитники.

В приюте «Матроскин» рассказали, что маленькую кошечку нашли в овощной яме. Она бродила по улице, пока с ней не начали играть дети, которые бросили ее в овощную яму. Руководитель приюта Галина Море рассказала, что писк котёнка услышала волонтёр приюта, которая проходила мимо. Она попросила хозяйку ямы открыть её, однако та сначала отказывалась. Потом всё-таки удалось уговорить женщину и из ямы достали котёнка. Рыжуля — так называли котёнка — была очень грязная и находилась в сильном стрессе. Её приютили сотрудники «Матроскина». Котёнка обследовали у ветеринаров — провели биохимический анализ крови, сделали УЗИ.

Сейчас для Рыжули нашли временное жильё, однако надеются, что скоро найдётся человек, который захочет взять её к себе.

«Мы будем счастливы, если найдется передержка, а лучше сразу новый дом. Представьте, ночь она провела в холоде, голоде овощной ямы, а сегодня может спать на ваших коленях.», — говорят в приюте. –«Если вы готовы помочь Рыжульке, звоните волонтёру приюта — 89028052721».