Новосибирец спас выводок утят-сирот и нашёл им приёмную мать

Житель Октябрьского района Новосибирска спас выводок из восьми утят, которых бросила на закрытой парковке утка.

Птенцов обнаружили сегодня около 9:00 жители дома на улице Шевченко, 11. Один из его жильцов — Евгений — решил помочь утятам и даже отпросился для этого с работы.

«С утра жена поехала на работу, спустилась вниз на парковку и под своей машиной обнаружила утку с утятами. Сняла на видео и отправила мне. У нас есть общая группа в доме, в котором мы живём, — я туда скинул видео, попросил, кто свободен, подошли, помогли поймать их», — рассказал Евгений корреспонденту НГС.

В итоге вместе со своим отцом мужчина смог поймать семерых утят, но утка при виде людей улетела и оставила птенцов одних. В Центре реабилитации диких животных, куда мужчина обратился за помощью, Евгению посоветовали отвезти утят на озеро, где их легко может принять другая утка.

«В группе скинули, что есть озеро в Академгородке специально для уток. Увёз их в Академгородок, там выпустил их в озеро. На видео видно, что там утки подплыли, вроде бы приняли их», — рассказал Евгений.

Позднее выяснилось, что одного утёнка жильцы дома на Шевченко не заметили — он остался на парковке, поэтому Евгению пришлось ещё раз съездить в Академгородок на пруд с утками и выпустить туда и последнего птенца. По оценке мужчины, на все хлопоты он потратил половину дня.

Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр Алиса Богомолова, это не первый случай за лето, когда горожане обращаются в Центр реабилитации диких животных и рассказывают об утках, которых встречают на улицах Новосибирска.

«У нас в этом году поступило два одиночных утёночка, просто найденных: один после шторма был найден, другой — просто на дороге был найден в Первомайском районе. Ещё пять-шесть утят нашли на трассе ночью — [после того как машины] сбили мать», — рассказала о находках этого года Алиса.

В середине июня волонтёры Центра реабилитации диких животных вместе с неравнодушной жительницей области спасли ещё одну дикую птицу — журавля, которому пулей сломало крыло.