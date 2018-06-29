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В Железногорске выпала из окна и разбилась 2-летняя девочка
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В Железногорске выпала из окна и разбилась 2-летняя девочка 

Курские известия 1 час назад
По данному факту межрайонный следственный отдел СУ СК РФ начал проверку
Вечером 28 июня в Железногорске из окна 4-го этажа пятиэтажного дома выпала 2-летняя девочка, которая через несколько часов скончалась в больнице от полученных травм. По данному факту Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области организована доследственная проверка.
Как было установлено, с 17.00 до 19.00 часов ребёнок находился на кухне с мамой квартиры. На короткое время женщина отвлеклась и девочка выпала из открытой створки окна, пояснили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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