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Полицейские Ростова приняли признание в любви за одиночный пикет
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Полицейские Ростова приняли признание в любви за одиночный пикет 

Деловое сообщество 1 час назад
В подземном переходе одинокий шотландец пытался найти свою любовь из Исландии. Сразу после матча Хорватия — Исландия парень встал с плакатом среди своих друзей, одетых в национальные шотландские костюмы. Полицейские Ростова не могли пройти мимо колоритных мужчин в юбках, да еще и бурно жестикулировавших вокруг плаката на иностранном языке. Однако разобравшись в ситуации, правоохранители подобрели.
Как выяснилось, шотландец мечтает найти себе жену именно из Исландии. Русские девушки красивы, но свою мечту он не предаст. В поисках своей второй половины он путешествует по всем городам-участникам ЧМ-2018, где играла сборная Исландии.
Очевидцы конечно же начали снимать колоритную компанию и выложили ролик в социальные сети. «Все массово осуждают российских девушек, которые флиртуют с иностранными болельщиками. Давайте переключимся и пожурим немного шотландцев, которые ищут встреч с исландками в России» — пошутил автор.
https://youtu.be/QAb9W6CCeAQ
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Женский форум
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