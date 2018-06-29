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Тысячная пара молодоженов зарегистрировалась в Вологде
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Тысячная пара молодоженов зарегистрировалась в Вологде 

Вологда.рф 47 минут назад
Фото: Вологда.рф
Торжественное событие произошло в отделе ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району накануне празднования Дня города.
Молодожены Евгений и Юлия продали заявление о заключении брака с использованием портала Госуслуг, выбрав зал, дату и время торжественной регистрации брака.
«Мы не выбирали пару, они просто оказались под 1000-м номером. Новобрачные были очень удивлены, для них такая новость стала приятной и неожиданной. Мы выдали им их первый совместный документ — свидетельство о заключении брака, и маленький презент в виде обложек на паспорта «Мы — вологжане», пожелав семейного счастья и крепкого здоровья», — говорит начальник ЗАГСА по г. Вологде Лариса Ефимова.
В День города будут зарегистрированы 24 пары, а также на торжественной церемонии родителям будут выданы свидетельства о рождении новорожденных.
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