Тысячная пара молодоженов зарегистрировалась в Вологде

Торжественное событие произошло в отделе ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району накануне празднования Дня города.

Молодожены Евгений и Юлия продали заявление о заключении брака с использованием портала Госуслуг, выбрав зал, дату и время торжественной регистрации брака.

«Мы не выбирали пару, они просто оказались под 1000-м номером. Новобрачные были очень удивлены, для них такая новость стала приятной и неожиданной. Мы выдали им их первый совместный документ — свидетельство о заключении брака, и маленький презент в виде обложек на паспорта «Мы — вологжане», пожелав семейного счастья и крепкого здоровья», — говорит начальник ЗАГСА по г. Вологде Лариса Ефимова.

В День города будут зарегистрированы 24 пары, а также на торжественной церемонии родителям будут выданы свидетельства о рождении новорожденных.