Курянка подозревается в убийстве дочери

Пьяная мать два раза ударила ударила девушку ножом

В отношении ранее судимой 52-летней жительницы Курска возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, вечером 27 июня подозреваемая и её 29-летняя дочь поссорились во время застолья. Пьяная мать схватила нож и не менее двух раз ударила в туловище дочери. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. Обстоятельства преступления устанавливаются.