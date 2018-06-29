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Курянка подозревается в убийстве дочери
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Курянка подозревается в убийстве дочери 

Курские известия 55 минут назад
Фото: Курские известия
Пьяная мать два раза ударила ударила девушку ножом
В отношении ранее судимой 52-летней жительницы Курска возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, вечером 27 июня подозреваемая и её 29-летняя дочь поссорились во время застолья. Пьяная мать схватила нож и не менее двух раз ударила в туловище дочери. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. Обстоятельства преступления устанавливаются.
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