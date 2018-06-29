Самарец разливал в гараже опасную спиртовую жидкость под видом известных брендов водки и коньков

Как следует из приговора, Дробжев, не являясь предпринимателем и не имея специального разрешения, организовал в гараже цех по розливу сомнительного спиртного, с этикетками известных брендов. Мужчина смешивал с водой имеющегося у него спирт, изготовленный не из пищевого сырья. Полученную смесь он разливал в стеклянные бутылки с этикетками марок: VODKA PARLAMENT, VODKA PSHENICHNAYA, «Водка на березовых бруньках», «Пшеничная водка», «Водка Триумфальная», «Портвейн 727», «Парламент мед и перец». А бутылки с этикетками: AL FARABI, «Агдам крепкое виноградное вино». «Три звездочки, коньяк трехлетний», он наполнял сомнительной жидкостью с добавлением ароматизаторов.

Во время обыска правоохранители изъяли уже готовую поддельную продукцию в бутылках, этикетки, сотни пустых бутылок с различными этикетками, семь пятилитровых емкостей с надписью: «Фармацевтический раствор 95% производство ООО „Гиппократ“, а также бутылки с ароматизаторами: „Ароматизатор пищевой Мед-96“, „Ароматизатор пищевой Вишня-95“, „Ароматизатор пищевой виноград изабелла— 784“, „Ароматизатор пищевой миндаль-505“, „Ароматизатор пищевой виноград-509“, „Ароматизатор пищевой шоколад 609“. Также стражи порядка изъяли два металлических ключа для закатывания пробок на бутылках и один станок для закатывания крышек на бутылки.

Помимо этого, следствие установило, что Дробжев, продал в кафе-бар шесть ящиков, то есть 120 полулитровых бутылок спиртосодержащей кустарной жидкости с этикетками водки „Пшеничной“ по 70 руб. за бутылку на общую сумму 8400 рублей. Нереализованную продукцию изъяли оперативники уже при обыске.

Поскольку эксперты установили, что произведенная Дробжевым продукция не соответствовала требованиям безопасности жизни, в его отношении него возбудили уголовное дело.

В суде мужчина сообщил, что признает вину, и просил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге Дробжева признали виновным и приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.